Taylor Swift hát về tình yêu với trai trẻ

Những ẩn dụ trong MV mới của 'nữ hoàng rắn' Taylor Swift

8h sáng 3/9 (giờ địa phương), Taylor Swift phát hành đĩa đơn thứ hai thông qua chương trình radio iHeart. Trước đó vài ngày, nữ ca sĩ tung ra đoạn teaser quảng bá cho ca khúc. Trong đó, phần hình ảnh là diễn biến sôi động của trận bóng bầu dục giữa bang Albama và Florida. Ready For It thuộc thể loại electropop.

* Teaser MV "Ready For It"

Teaser 'Ready For It'

Lời bài hát kể về một cô gái phải lòng chàng trai "trẻ hơn mấy anh bạn trai cũ của tôi nhưng cư xử như một người đàn ông đích thực". Cô đã tìm mọi cách chinh phục anh ta. Ngoài đời, ca sĩ 27 tuổi đang hẹn hò với Joe Alwyn - diễn viên người Anh kém cô một tuổi.

Hiện audio bài hát Ready For It có ba triệu lượt vào nghe trên Youtube.

* Ca khúc "Ready For It"

Ready For It - TS

Ready For It là ca khúc thứ hai trích từ album Reputation. Trước đó, ngày 27/8, nữ ca sĩ phát hành MV Look What You Made Me Do. Trong MV, Taylor Swift lột xác với hình tượng rắn chúa, chửi xéo hàng loạt đối thủ như Katy Perry, vợ chồng Kim Kardashian và tình cũ Calvin Harris, Tom Hiddleston… Look What You Made Me Do đạt gần 50 triệu lượt xem sau một ngày.

Hà Thu