Taylor Swift đóng vai 'tàng hình' trong MV mới

Taylor Swift béo hơn trong lần hiếm hoi xuất hiện bên bạn trai

Taylor Swift phát hành MV Delicate ngày 11/3 (giờ địa phương). MV mở đầu với cảnh Taylor Swift thực hiện một cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ. Sau đó, các vệ sĩ dìu cô vào phòng nghỉ. Nữ ca sĩ bỗng phát hiện ra mình vô hình với mọi người. Cô vui mừng đi ngang qua đám vệ sĩ, thoải mái cởi bỏ giày dép, quần áo và nhảy múa giữa đám đông. Nữ ca sĩ còn nhảy múa dưới mưa và đi vào quán bar Golden Gopher ở Los Angeles.

Taylor Swift khoe khả năng nhảy múa trong MV mới

MV được quay trong hai đêm ở trung tâm Los Angeles. Một số địa danh nổi tiếng của thành phố được Taylor Swift lựa chọn là Nhà hát Los Angeles, khách sạn Millennium Biltmore.

Sau sáu tiếng phát hành, Delicate đạt gần 2,6 triệu lượt xem trên Youtube. Trên fanpage Facebook của Taylor Swift, nhiều fan thích thú với Delicate. Họ khen ngợi khả năng nhảy múa của cô, đồng thời bày tỏ sự yêu thích với hình ảnh lãng mạn, bay bổng mà nữ ca sĩ thể hiện trong MV. Nó gợi nhớ tới thời kỳ Taylor Swift gắn với các ca khúc nhạc đồng quê.

Biểu cảm của Taylor Swift trong MV khiến nhiều fan thích thú.

Ca khúc Delicate do Taylor Swift, Martin và Shellback đồng sáng tác. Nhạc phẩm mang âm hưởng Pop chủ đạo với ca từ lãng mạn. Tờ People cho rằng Delicate tiếp tục được lấy cảm hứng từ chuyện tình của Taylor Swift và bạn trai kém cô một tuổi - diễn viên người Anh Joe Alwyn.

"Long night, with your hands up in my hair

Echoes of your footsteps on the stairs

Stay here, honey, I don't wanna share

'Cause I like you

This ain't for the best

My reputation's never been worse, so

You must like me for me..."

"Bàn tay anh luồn vào tóc em suốt đêm dài

Tiếng vọng bước chân anh xuống từng bậc thang

Anh ơi đừng đi nhé, em không muốn sẻ chia tình yêu này

Vì em rất thích anh

Đây không phải quyết định đúng đắn đâu

Em đang ngập chìm trong bao tai tiếng

Anh yêu em vì con người em phải không

Em thực sự muốn có anh..."

Delicate là MV thứ tư trích từ album Reputation. Trước đó, nữ ca sĩ từng phát hành các MV Look What You Made Me Do, Ready for It, End Games (song ca với Ed Sheeran). Trong đó, Look What You Made Me Do là MV phá kỷ lục với 50 triệu lượt xem sau một ngày phát hành.

Hà Thu