Taylor Swift diện váy khoe nội y, hát nhạc phim '50 Sắc thái'

8 biệt thự triệu đô của Taylor Swift / Đời tư ồn ào của Taylor Swift năm 2016

Taylor Swift biểu diễn cho Direct TV Now tại Câu lạc bộ Nomadic ở Houston. Cô mặc váy xuyên thấu của Versace, khoe nội y.

Taylor Swift mặc quyến rũ trên sân khấu.

Taylor lần đầu tiên hát trực tiếp bản I Don't Wanna Live Forever, nhạc phim 50 Sắc thái 2. Cô đánh guitar và hát trong tiếng bè của khán giả.

Taylor Swift biểu diễn nhạc phim '50 Sắc thái' tại Super Bowl

Trước khi thể hiện ca khúc, Taylor Swift nói rằng rất tiếc vì đồng nghiệp Zayn Malik không thể song ca cùng cô trên sân khấu.

Taylor Swift chia sẻ đây là concert duy nhất cô thực hiện trong năm 2017. Taylor Swift có mặt trên sân khấu từ nửa đêm và hát suốt gần hai tiếng. Người đẹp thể hiện 17 ca khúc trước hàng nghìn khán giả, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng như We Are Never Ever Getting Back Together, Better Man, This Is What You Came For - ca khúc từng khiến cô tranh cãi với Calvin Harris...

Ca sĩ vừa đệm đàn vừa hát những ca khúc đình đám.

Nhiều ngôi sao ở Hollywood như Chrissy Teigen, John Legend, Lea Michele, Chris Evans... có mặt xem Taylor Swift biểu diễn.

Minh Anh