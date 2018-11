Taylor Swift đại thắng tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ

American Music Awards 2018 (AMAs) diễn ra ở Los Angeles Mỹ ngày 9/10. Taylor Swift được vinh danh ở các hạng mục "Nghệ sĩ của năm", "Tour diễn của năm", "Album Pop/Rock được yêu thích", "Nữ nghệ sĩ Pop/Rock được yêu thích".

Trên sân khấu, cô gửi lời cảm ơn các fan, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc chiến thắng: "Mỗi giải thưởng mang một ý nghĩa khác nhau. Lần này, nó thể hiện sự khích lệ, động viên của khán giả. Điều đó khiến tôi nỗ lực làm việc chăm chỉ để fan của mình tự hào. Các giải thưởng tối nay đều do khán giả bình chọn. Vì thế, tôi yêu các bạn".

Ca sĩ trình diễn bài hát I Did Something Bad tại sự kiện. Taylor Swift hiện là một trong hai nghệ sĩ giành nhiều giải AMAs nhất, ngang bằng thành tích của huyền thoại Whitney Houston.

Taylor Swift hát "I Did Something Bad" tại AMAs.

Taylor Swift - ‘I Did Something Bad'

Năm qua, Taylor Swift gây chú ý khi tái xuất với album Reputation. Phát hành tháng 11/2017, album bán được hơn 1000 bản tại Mỹ trong tuần đầu ra mắt. Reputation xếp thứ hai trong danh sách các album bán chạy nhất toàn cầu trong năm 2017, với 4,5 triệu bản. Chuyến lưu diễn diễn quảng bá album - Reputation Stadium Tour - thu về 54 triệu USD. 53 concert ở Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản... đều cháy vé.

Cardi B dẫn đầu với tám đề cử. Cô chiến thắng ở ba hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm", "Nghệ sĩ Rap/Hip Hop được yêu thích" và "Ca khúc Soul/R&B được yêu thích" với single Finesse, hợp tác với Bruno Mars.

Cardi B sinh năm 1992. Tháng 9/2017, cô nổi lên sau khi vượt mặt "nữ hoàng rắn" Taylor Swift để vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Billboard với ca khúc Bodak Yellow. Theo Google Trends, cô là một trong 10 nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất thế giới trong năm 2017. Năm nay, cô tiếp tục thành công với Finesse, Dinero (song ca với Beyonce, DJ Khaled)... Trước khi trở thành rapper nổi tiếng, Cardi B là vũ công thoát y.

Nhóm nhạc Hàn Quốc - BTS - giành giải "Nghệ sĩ được yêu thích trên mạng xã hội". Nam ca sĩ Drake có tám đề cử. Tuy nhiên, anh trắng tay, không đạt giải ở hạng mục nào.

Giải thưởng Âm nhạc Mỹ - American Music Awards (AMA) là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong ngành âm nhạc tại Mỹ. Giải được Dick Clark sáng lập năm 1973. Không giống như giải Grammy được trao trên cơ sở phiếu bầu của các thành viên Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia, giải AMA được quyết định bởi các cuộc thăm dò khán giả.

Kết quả Giải thưởng Âm nhạc Mỹ 2018

(Tên nghệ sĩ chiến thắng được in đậm)

Nghệ sĩ của năm

Drake

Imagine Dragons

Post Malone

Ed Sheeran

Taylor Swift

Nghệ sĩ mới của năm

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTENTACION



Hợp tác xuất sắc

Camila Cabello ft. Young Thug, “Havana”

Post Malone ft. 21 Savage, “Rockstar”

Bruno Mars & Cardi B, “Finesse”

Bebe Rexha & Florida Georgia Line, “Meant To Be”

Zedd, Maren Morris & Grey, “The Middle”



Tour diễn của năm

Beyoncé & JAY-­Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

U2

Video của năm

Camila Cabello ft. Young Thug, “Havana”

Cardi B, “Bodak Yellow (Money Moves)”

Drake, “God’s Plan”

Nghệ sĩ được yêu thích trên mạng xã hội

BTS

Cardi B

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes

Nam nghệ sĩ Pop/Rock được yêu thích

Drake

Post Malone

Ed Sheeran



Nữ nghệ sĩ Pop/Rock được yêu thích

Camila Cabello

Cardi B

Taylor Swift

Nhóm Pop/Rock được yêu thích

Imagine Dragons

Maroon 5

Migos



Album Pop/Rock được yêu thích

Drake, Scorpion

Ed Sheeran, ÷ (Divide)

Taylor Swift, "Reputation"

Ca khúc Pop/Rock được yêu thích

Camila Cabello ft. Young Thug, “Havana”

Drake, “God’s Plan”

Ed Sheeran, “Perfect”

Nam nghệ sĩ nhạc đồng quê được yêu thích

Kane Brown

Luke Bryan

Thomas Rhett

Nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê được yêu thích

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood

Nhóm nhạc đồng quê được yêu thích

Dan + Shay

Florida Georgia Line

LANCO



Album nhạc đòng quê được yêu thích

Kane Brown, Kane Brown

Luke Combs, This One’s For You

Thomas Rhett, Life Changes



Ca khúc nhạc đồng quê được yêu thích

Kane Brown, “Heaven”

Dan + Shay, “Tequila”

Bebe Rexha & Florida Georgia Line, “Meant To Be”

Nghệ sĩ Rap/Hip hop được yêu thích

Cardi B

Drake

Post Malone

Album Rap/Hip hop được yêu thích

Drake, Scorpion

Lil Uzi Vert, Luv Is Rage 2

Post Malone, beerbongs & bentleys

Ca khúc Rap/Hip hop được yêu thích

Cardi B “Bodak Yellow (Money Moves)”

Drake “God’s Plan”

Post Malone ft. 21 Savage “Rockstar”



Nam nghệ sĩ Soul/R&B được yêu thích

Khalid

Bruno Mars

The Weeknd



Nữ nghệ sĩ Soul/R&B được yêu thích

Ella Mai

Rihanna

SZA



Album Soul/R&B được yêu thích

Khalid American Teen

SZA CTRL

XXXTENTACION 17



Ca khúc Soul/R&B được yêu thích

Khalid “Young Dumb & Broke”

Ella Mai “Boo’d Up”

Bruno Mars & Cardi B “Finesse”



Nghệ sĩ Rock được yêu thích

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Portugal. The Man



Nghệ sĩ Latin được yêu thích

J Balvin

Daddy Yankee

Ozuna



Nghệ sĩ Dance được yêu thích

The Chainsmokers

Marshmello

Zedd



Album nhạc phim được yêu thích

Black Panther: The Album, Music From And Inspired By

The Greatest Showman

The Fate of the Furious: The Album