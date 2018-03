Taylor Swift - công chúa nhạc đồng quê 'lột xác' thành nữ hoàng rắn

Video ca khúc 'chửi xéo' của Taylor Swift phá kỷ lục người xem

"Taylor cũ đã chết rồi" - đó là câu thoại xuất hiện giữa ca khúc Look What You Made Me Do mới ra mắt của ca sĩ Mỹ. MV phát hành sau đó vài ngày tràn đầy những ẩn dụ về sự lột xác. Taylor Swift ngoi lên từ một nấm mồ, mạnh mẽ, dữ dội, đầy quyền uy. Cùng đó, hình ảnh rắn xuyên suốt video, gắn với Taylor - như ẩn dụ về con người mới của nữ ca sĩ trong âm nhạc.

* Video kèm lời ca khúc của Taylor Swift

'Look What You Made Me Do' - Taylor Swift

Truyền thông Mỹ phân tích Look What You Made Me Do là lời đáp trả mạnh mẽ của Taylor Swift với dư luận cùng nhiều "kẻ thù" của cô. Tháng 7 năm ngoái, Kim Kardashian tung video chứng minh chồng cô - Kanye West - đã hỏi ý kiến ca sĩ 27 tuổi về lời bài hát Famous - vốn có những câu đề cập tới Taylor. Tuy nhiên, khi ca khúc phát hành, ca sĩ lại nói cô không hề biết gì. Cùng lúc đó, Taylor Swift bị phản đối trong cuộc tranh giành vai trò sáng tác ca khúc This Is What You Came For với bạn trai cũ - Calvin Harris. Dư luận chỉ trích, nhạo báng Taylor Swift là rắn độc. Hình chế ghép đầu nữ ca sĩ vào mình rắn tràn lan trên mạng xã hội. Trong MV, cô ngầm tuyên bố mình là "rắn chúa".

* MV "Look What You Made Me Do"

MV 'Look What You Made Me Do'

Xuyên suốt MV, Taylor Swift mỉa mai tình cũ Calvin Harris, MC David Mueller - người từng thua kiện vì tội sàm sỡ cô, bạn cũ Katy Perry, tình cũ Tom Hiddleston... Taylor Swift cũng đả kích việc truyền thông và dư luận can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm, bạn bè của cô.

Nữ ca sĩ còn khẳng định sự lột xác bằng việc tự phá bỏ các phiên bản Taylor khác. Trong một cảnh quay, cô đứng trên đỉnh cao và đạp "Taylor Swift cũ" - hình ảnh trong MV Shake It Off, You Belong with Me... - xuống đáy vực. Cuối cùng, các Taylor cũ bực bội và xỉa xói nhau: "Đừng làm cái bộ mặt ngạc nhiên đó nữa, trông bực mình quá", "Các người cứ làm như kiểu mình tử tế lắm, thật giả tạo", "Cô ta lại đóng vai nạn nhân nữa rồi". Đây là những câu nói Taylor Swift từng bị chỉ trích. Nữ ca sĩ công khai đứng trên dư luận.

Công chúa nhạc đồng quê đã chết

Taylor Swift gia nhập làng nhạc năm 2003 với ước mơ theo đuổi dòng nhạc đồng quê. Cô bé 14 tuổi thần tượng Shania Twain bởi những bài hát của Shania khiến cô "muốn chạy nhảy quanh khu phố và mơ mộng về mọi thứ".

Gia đình Taylor đã chuyển từ bang Pennsylvania đến Tennessee để giúp cô khởi nghiệp. Năm 2006, cô phát hành đĩa đơn và album đầu tay - Our Song. Cô trở thành nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng nhạc đồng quê Mỹ. Năm 2008, album thứ hai của Taylor Swift - Fearless - giành bốn giải Grammy và là album bán chạy nhất trong năm 2009 tại Mỹ.

Âm nhạc của cô tựa những bài thơ tình. Los Angeles Times đánh giá giọng hát, phong cách của cô ẩn chứa "sự nữ tính đáng yêu trong không gian thân mật". Vì thế, dù chất giọng không được đánh giá cao bằng nhiều đồng nghiệp, âm nhạc Taylor Swift vẫn khơi gợi nhiều cảm xúc. Taylor được mệnh danh là công chúa nhạc đồng quê. Cô gái có mái tóc vàng óng ả, ôm đàn guitar hát tình ca trở thành nàng thơ của giới trẻ Mỹ.

* Những ca khúc làm nên tên tuổi Taylor Swift

Những ca khúc làm nên tên tuổi Taylor Swift

Hình ảnh công chúa nhạc đồng quê không giữ được mãi. Những ngôi sao sớm nổi tiếng như Taylor Swift gặp nhiều áp lực khi trưởng thành. Họ vừa phải làm mới mình, đồng thời chiều lòng khán giả. Năm 2014 đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt trong sự nghiệp âm nhạc cũng như hình ảnh của Taylor Swift. Cô cắt phăng mái tóc dài sau khi hoàn thành liveshow cuối cùng trong tour lưu diễn Red. Người đẹp thoải mái khoe dáng với bikini hai mảnh, diện những bộ cánh gợi cảm và trung thành với lớp son môi đỏ thẫm. Nữ ca sĩ cũng biểu diễn ở Victoria's Secret show trong trang phục kiệm vải.

* Taylor Swift hát "Style" tại Victoria's Secret show năm 2014

Taylor Swift hát "Style" tại Victoria's Secret show năm 2014

Cuối năm đó, cô phát hành 1989 - album mang chất liệu Pop đầu tiên của mình. Nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc Pop pha trộn những âm thanh điện tử bắt tai. Tuy nhiên, 1989 vẫn giữ được chất lãng mạn trong ca từ của Taylor. Trong mắt nhiều người, Taylor Swift vẫn là công chúa ngọt ngào, thơ ngây ngày nào. Nhưng cũng có thêm rất nhiều người hoài nghi điều đó.

* MV "Bad Blood" được cho là màn "đá xéo" bạn cũ Katy Perry

MV 'Bad Blood' - Taylor Swift

Taylor Swift bị một bộ phận khán giả ghét vì những câu chuyện đời tư. Cô được đánh giá "thay người yêu như thay áo". Ben Phelps của tờ World Book Club từng đả kích Taylor Swift "lẳng lơ". Không chỉ thế, nữ ca sĩ còn có sở thích mỉa mai tình cũ trong các sáng tác, đến nỗi cứ mỗi lần Taylor hẹn hò ai, dư luận đều rỉ tai nhau rằng sắp có một ca khúc mới.

Việc phát hành ca khúc Bad Blood năm 2014 với ca từ, hình ảnh được cho là "đá xéo" Katy Perry - cô bạn thân thiết một thời - khiến Taylor bị ghét nhiều hơn. Nhiều người đánh giá cô "giả tạo", "tham vọng", "lúc nào cũng tỏ ra vô tội"...

Nữ ca sĩ Taylor Swift.

Sau tất cả, với Look What You Made Me Do, Taylor Swift khiến những ai ghét cô có cơ hội ghét thẳng thừng. Với người hâm mộ lâu năm, một số tiếc nuối hình ảnh Taylor Swift dịu dàng trước kia, tuy nhiên, đa số bày tỏ họ thích cách Taylor Swift đối phó với dư luận bằng âm nhạc. Việc Taylor Swift "xấu tính công khai" là hệ quả của việc cô bị truyền thông, dư luận dồn ép. Tên bài hát - Look What You Made Me Do (Hãy nhìn những việc bạn khiến tôi buộc phải làm) - thể hiện điều đó.

Vài năm trước, Taylor Swift từng tâm sự: "Khi bạn dành ra một vài năm để trở thành con người thật sự của bạn, hoàn toàn khách quan, bạn có thể tìm ra điều bạn thật sự muốn".

Dù là công chúa tóc vàng hát nhạc đồng quê hay nữ hoàng rắn sẵn sàng trả đũa kẻ thù, Taylor Swift vẫn là một nghệ sĩ nghiêm túc, luôn chăm chút cho mọi sản phẩm của mình. "Tất cả mọi người đều trải qua một thời điểm trong đời, khi mà bạn đứng ở ngã ba đường và bạn đã có quá nhiều ngày tồi tệ, có rất nhiều cách để bạn giải quyết chúng. Cách mà tôi chọn để giải quyết đó là tôi chuyển chúng hoàn toàn thành âm nhạc", Taylor Swift bộc bạch.

Vĩ Thanh