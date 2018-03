Taylor Swift chưa sẵn sàng cho tình yêu mới

Nữ ca sĩ 21 tuổi lao vào công việc một cách điên cuồng kể từ khi chia tay Jake Gyllenhaal vào trước lễ Giáng sinh năm ngoái. Một người bạn của cô tiết lộ: "Taylor Swift không phải là một người cô đơn, nhưng cô ấy cần có khoảng thời gian riêng cho mình và lúc này việc không hẹn hò với ai lại tốt cho cô ấy".

"Công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift. Ảnh: WEN.

Theo nhiều nguồn tin, Taylor đã vô cùng suy sụp khi nhận được cuộc gọi chia tay của Jake. Cô ở lỳ trong phòng thu và sáng tác bài hát mới về cuộc tình này. Trong quá khứ, công chúa nhạc đồng quê đã viết nhiều ca khúc dành tặng cho những chàng trai cô từng yêu như John Mayer, Joe Jonas hay Taylor Lautner.

Mối quan hệ của Taylor và Jake tiến triển khá nhanh, và từng rất hứa hẹn. Sau khi gặp nhau lần đầu trong chương trình Saturday Night Live vào tháng 10 năm ngoái, họ bắt đầu hẹn hò và bị bắt gặp tay trong tay ở New York, Nashville (Mỹ) và London (Anh). Tuy nhiên, cả hai đều cố gắng giấu kín chuyện tình của mình.

Tình yêu giữa Taylor và Jake đến nhanh, đi cũng nhanh.

Trong dịp Lễ Tạ ơn năm ngoái, Taylor đã tới ra mắt gia đình của Jake ở Brooklyn, New York (Mỹ). Sau đó, đôi tình nhân mới còn bay về nhà của Taylor ở Nashville và cùng đi dạo rất tình tứ trên đường phố. Tuy nhiên, tới kỳ Giáng sinh một tháng sau đó, cả hai đã không còn bên nhau.

Tờ US Magazine tiết lộ rằng Taylor Swift khẳng định cô tự tin khi nói về khả năng sáng tác âm nhạc hơn là nói về chuyện tình yêu. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm ngoái, công chúa nhạc đồng quê nói: "Tôi thích làm thơ và viết nhạc. Tôi có thể dành hàng giờ với âm nhạc và nó giúp tôi lấp đi khoảng trống mỗi khi thấy cô đơn".

Taylor Swift trong video mới "Back to December".

Hôm 13/1, Taylor vừa phát hành video mới nhất mang tên Back to December. Đây là đĩa đơn thứ hai trích từ album Speak Now và là lần đầu tiên cô xin lỗi một ai đó trong phần lời ca khúc. Nhiều nguồn tin cho rằng Back To December được viết tặng anh chàng "người sói" Taylor Lautner một thời mặn nồng với Taylor.

Hiện các fan rất trông chờ ca khúc mới Taylor viết dành tặng riêng cho Jake Gyllenhaal.

N.M.