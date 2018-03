Taylor Swift hát về tình yêu với trai trẻ

Taylor Swift tung ca khúc Gorgeous hôm 19/10. Sau hơn hai ngày, video lyric đạt hơn 11 triệu lượt xem trên Youtube. Bài hát mang giai điệu Pop tươi sáng.

Gorgeous có đoạn: "Anh quá đẹp. Em không thể thốt nên lời mỗi khi nhìn vào anh. Bởi vì mỗi khi hướng về khuôn mặt anh, em muốn phát điên lên. Chính anh đã tạo cho em cảm giác ấy".

Taylor Swift ca tụng tình trẻ trong bài hát mới

Theo CNN, phần lời bài hát đều được chia ở thì hiện tại. Vì thế, người hâm mộ cho rằng nhân vật mà Taylor Swift muốn nhắc đến là bạn trai của cô - diễn viên người Anh Joe Alwyn. Trong ca khúc Ready for It được tung ra trước đó, Taylor Swift cũng nhắc đến anh chàng. Theo cô, đó là người "trẻ hơn mấy anh bạn trai cũ của tôi nhưng cư xử như một người đàn ông đích thực". Joe Alwyn kém ca sĩ sinh năm 1988 một tuổi.

Taylor Swift và Joe Alwyn.

Maeve McDermott của USA Today nhận xét Gorgeous chứng minh sự thống trị của Taylor Swift ở địa hạt nhạc Pop. Jon Blistein của tờ Rolling Stones cho rằng giai điệu bài hát du dương, mơ mộng và ẩn chứa một chút dỗi hờn. Entertainment Weekly khẳng định Gorgeous đã đưa Taylor Swift trở lại đỉnh cao.

Gorgeous là sản phẩm thứ ba trong album Reputation của Taylor Swift. Trước đó, ngày 27/8, nữ ca sĩ phát hành MV Look What You Made Me Do. Trong MV, Taylor Swift lột xác với hình tượng rắn chúa, chửi xéo hàng loạt đối thủ như Katy Perry, vợ chồng Kim Kardashian và tình cũ Calvin Harris, Tom Hiddleston… Look What You Made Me Do đạt gần 50 triệu lượt xem sau một ngày. Ngày 3/9, nữ ca sĩ tiếp tục tung ca khúc electro Ready for It. Album Reputation sẽ ra mắt vào ngày 10/11.

Thanh Thanh