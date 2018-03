Taylor Swift ám chỉ Kanye West trong ca khúc mới

Taylor Swift có album mới sau ba năm / Taylor Swift thắng vụ kiện bị lạm dụng, đòi đền bù 1 USD

Đêm 24/8 (giờ địa phương), Taylor Swift tung ca khúc mới nhất trong album Reputation lên các kênh nhạc trực tuyến. Ca khúc mới không còn mang phong cách nhẹ nhàng, vui tươi như Shake It Off của album 1989 mà chứa chất đầy sự giận dữ, thù hằn.

'Look What You Made Me Do' - Taylor Swift

Theo Variety, Taylor Swift ngầm ám chỉ Kanye West - người có mối thù với cô nhiều năm - trong lời bài hát. Ca khúc có câu: "Tôi không thích mấy trò vặt vãnh/ Tôi cũng không thích cái sân khấu nghiêng của anh". Kanye West từng dựng một sân khấu nghiêng, lơ lửng trên không trong tour diễn Saint Pablo. Ở đoạn khác, Taylor viết: "Tôi trỗi dậy từ cái chết nhiều lần. Tôi có một danh sách những cái tên và tên anh được gạch đỏ ở dưới cùng".

Giữa ca khúc, một đoạn trò chuyện điện thoại cất lên: "Xin lỗi, Taylor trước đây không nghe điện thoại nữa đâu... Vì sao? À, bởi cô ấy chết rồi". Theo Rolling Stone, đoạn hội thoại này ám chỉ cuộc trao đổi điện thoại gây tranh cãi giữa Taylor và Kanye West tháng 7 năm ngoái.

Khi đó, Kim Kardashian tung ra đoạn video ghi lại cuộc điện thoại giữa hai người, chứng minh Kanye đã hỏi ý kiến ca sĩ 27 tuổi về lời bài hát Famous - vốn có những câu đề cập tới Taylor Swift. Tuy nhiên, khi ca khúc phát hành, ca sĩ lại nói cô không hề biết gì.

Sau khi đoạn ghi âm bị Kim Kardashian tung lên mạng, dư luận chỉ trích Taylor Swift là rắn độc. Trong ca khúc mới của nữ ca sĩ, hình ảnh con rắn tự cắn đuôi mình xuất hiện xuyên suốt.

Kayne West và Taylor Swift có mối thù từ lâu. Năm 2009, khi nữ ca sĩ lên sân khấu MTV VMAs nhận giải, rapper bất ngờ xuất hiện, giật micro và nói Beyonce mới xứng đáng chiến thắng.

Kayne West và Taylor Swift đều nhắc đến nhau trong những ca khúc của mình.

Video và kết cấu của Look What You Made Me Do được sắp xếp khác biệt, với nhiều đoạn tự sự, vài dòng Rap và đôi chỗ lặp lại những lời trách móc. "Thế giới tiếp tục, thêm một ngày khác lại thêm vụ lùm xùm khác/ Nhưng điều đó không dành cho tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là công việc... Tôi không tin ai và cũng không ai tin tôi/ Tôi sẽ trở thành nữ diễn viên chính trong những cơn ác mộng của anh", Taylor Swift hát lại nhiều lần đoạn lời bài hát này.

Video Look What You Made Me Do sẽ được phát sóng trên chương trình Good Morning America. Album Reputation của Taylor Swift sẽ được phát hành ngày 10/11.

Minh Anh