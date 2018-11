Tay guitar của nhóm All That Remains qua đời ở tuổi 44

Huyền thoại âm nhạc Charles Aznavour qua đời ở tuổi 94

Theo TMZ, thi thể Oli Herbert được tìm thấy trong một cái ao. Trước đó, anh được báo mất tích. Theo đại diện cảnh sát, cái chết của Oli Herbert chưa có gì đáng ngờ.

Oli Herbert ra đi bất ngờ ở tuổi 44.

Trên trang cá nhân của nhóm rock All That Remains, bốn thành viên còn lại gồm trưởng nhóm Philip Labonte, tay guitar Mike Martin, Aaron Patrick và tay trống Jason Costa, đăng tải tin buồn: "Chúng tôi tuyệt vọng khi biết Oli Herbert, người bạn, tay guitar và sáng lập nhóm All That Remains, đã qua đời. Oil là nghệ sĩ guitar tài năng và nhạc sĩ giỏi, giúp định hình dòng nhạc Rock và Metal ở khu vực Tây Bắc Mỹ".

All That Remains - 'What If I Was Nothing' All That Remains - "What If I Was Nothing".

Oli Herbert là tay guitar của nhóm All That Remains. Anh cùng Philip Labonte thành lập nhóm vào năm 1998. Họ trở thành nhóm nhạc rock nổi tiếng, gắn với nhiều tác phẩm như Two Weeks, The Calling, What If I Was Nothing... Nhóm có chín album phòng thu và bán được hơn một triệu bản trên toàn thế giới.

Minh Anh