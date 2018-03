Susan Boyle mơ được song ca với Rihanna

Susan Boyle cho biết cô là một người hâm mộ cuồng nhiệt giọng ca và phong cách trình diễn lôi cuốn của Rihanna. Á quân Britain's Got Talent 2009 đang muốn thử sức ở dòng nhạc R&B và hy vọng sẽ được kết hợp với nữ ca sĩ 22 tuổi người Barbados.

Mặc dù theo đuổi hai dòng nhạc khác nhau, Susan Boyle vẫn muốn một lần được đứng trên sân khấu với Rihanna. Ảnh: WENN.

"Nhiều người cho rằng các ca sĩ chỉ có thể hát được một thể loại âm nhạc riêng và không thể lấn sang các thể loại khác. Tôi đoán các bạn chưa bao giờ thấy tôi hát nhạc R&B phải không? Tôi hy vọng sẽ được song ca với Rihanna một ca khúc ở thể loại này" - Susan Boyle tâm sự.

Tuy nhiên, Rihanna không phải là nghệ sĩ duy nhất mà Susan Boyle nhắm tới cho các ca khúc tiếp theo của mình. Tháng trước cô vừa tiết lộ với tờ The Sun rằng ước mơ lớn nhất của cô là được song ca với huyền thoại của nhóm The Beatles - Paul McCartney. Susan thổ lộ: "Nếu Paul đồng ý biểu diễn chung, tôi sẽ không ngần ngại gì".

"The Gift" - album thứ hai của Susan Boyle - đã đạt được nhiều thành công rực rỡ. Ảnh: WENN.

The Gift - album thứ hai của Susan Boyle - hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Top 200 Billboard những album bán chạy nhất trong tuần. Đây là tuần thứ hai The Gift trụ ở vị trí quán quân, mặc dù trong tuần qua có tới 9 album của các nghệ sĩ tên tuổi như Nelly, Josh Groban, Keith Urban... được ra mắt.

Trong khi đó, Only Girl (In The World) - đĩa đơn mới nhất của Rihanna nằm trong album mới mang tên Loud - tuần này đã leo lên vị trí thứ nhất trong Top 100 Billboard những ca khúc hay nhất.

N.M.