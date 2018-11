Suboi đọc rap cho diva Nhật Bản

Suboi: 'Tôi không ỷ lại người yêu Việt kiều'

Too Proud ra mắt hôm 5/11, mang âm hưởng EDM. Ca khúc nằm trong album mang tên Hatsukoi của ca sĩ Nhật. Trong đó, Suboi đọc rap xen lẫn tiếng Việt và tiếng Anh. Bài hát nói về cảm xúc khi buông bỏ một mối quan hệ lâu dài, không còn phù hợp. Utada Hikaru sẽ trình diễn bài hát trong tour diễn vòng quanh Nhật Bản từ ngày 6/11.

Suboi đọc rap trong single của diva Nhật Bản Ca khúc "Too Proud".

Suboi chia sẻ cô vô cùng bất ngờ, hào hứng khi nhận được đề nghị hợp tác từ êkíp của Utada Hikaru. "Tôi biết đến Utada qua MV Come Back to Me, phát sóng trên kênh MTV chín năm trước. Lúc đó, tôi thấy hạnh phúc, được truyền cảm hứng khi nhìn thấy một nữ nghệ sĩ châu Á trên kênh ca nhạc quốc tế", Suboi nói.

Suboi và Utada Hikaru (phải).

Hikaru Utada gia nhập làng nhạc năm 1999 và thành công vang dội với album đầu tay First Love. Ngoài biểu diễn, cô thể hiện năng lực ở mảng sáng tác ca khúc. Cô từng phát hành một số sản phẩm ở Mỹ với nghệ danh Hikaru.

Suboi sinh năm 1990. Cô yêu thích dòng nhạc Hip hop từ khi 14 tuổi và bắt đầu trình diễn một năm sau đó. Năm 19 tuổi, sau một lần thu âm cùng rapper Rapsoul và KraziNoyze, Suboi gây chú ý với Dương Khắc Linh. Nhạc sĩ mời cô gia nhập công ty của Đức Trí. Năm 2009, Suboi được khán giả chú ý sau hai ca khúc Xin hãy thứ tha và Girl's Night hợp tác cùng Hồ Ngọc Hà. Năm 2012, cô tách khỏi công ty Đức Trí hoạt động độc lập. Rapper có trong tay hai album Walk, Run. Cô được xem là nữ rapper đầu tiên và "Nữ hoàng nhạc Hip hop" tại Việt Nam theo cách gọi của báo chí Âu Mỹ.

Hà Thu