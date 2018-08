Steven Tyler yêu cầu Donald Trump không dùng nhạc của Aerosmith

Theo CNN, Steven Tyler của Aerosmith nhờ luật sư làm việc với Nhà Trắng, yêu cầu Donald Trump ngừng sử dụng các ca khúc của nhóm ở các buổi gặp gỡ những người ủng hộ. Hôm 21/8, ông đã phát ca khúc Livin 'on the Edge của ban nhạc ở Charleston Civic Center, West Virginia.

Trong đơn, Steven Tyler nói: "Âm nhạc của tôi không tồn tại vì mục đích chính trị hay cổ vũ các cuộc biểu tình. Tôi đã lên tiếng bảo vệ tác quyền từ trước khi chính quyền hiện tại nhậm chức". Luật sư của nhóm nhấn mạnh: "Trump khiến mọi người hiểu lầm rằng thân chủ của chúng tôi đã đồng ý và thậm chí ủng hộ chức Tổng thống của ông ấy".

* Ca khúc "Livin' On The Edge"

Aerosmith - Livin' On The Edge

Đây không phải lần đầu Trump sử dụng trái phép ca khúc của Aerosmith. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2015, ông Trump đã bật bài Dream on trong một số buổi vận động. Sau đó, trên Twitter, ông cho biết mình sẽ không lặp lại hành động này.

Steven Tyler (trái) nhiều lần công khai phản đối Trump.

Aerosmith là ban nhạc Rock huyền thoại của Mỹ. Nhóm thành lập năm 1970, gồm ba thành viên: Brad Whitford, Steven Tyler và Joe Perry. Nhóm đã bán được hơn 150 triệu album trên toàn thế giới.

Ngoài vụ va chạm với Aerosmith, Trump còn tự ý sử dụng nhạc của nhiều nghệ sĩ khác. Tháng 2/2016, ông phát ca khúc Rolling in the deep của Adele nhằm hâm nóng bầu không khí trước các buổi diễn thuyết, khiến ca sĩ giận dữ và phản đối. Tháng 5/2016, ông phát bài Can't Always Get What You Want và Start Me Up tại các buổi gặp gỡ cử tri. Ông phớt lờ lời phản đối của nhóm sau đó và không đưa ra bất cứ phản hồi nào. Ông cũng dùng ca khúc Rockin' in the Free World của Neil Young nhưng bị nghệ sĩ này yêu cầu ngưng ngay hành động. Neil Young đồng thời tuyên bố ủng hộ ứng cử viên khác.