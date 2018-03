Spice Girls tham gia sản xuất nhạc kịch

Nếu muốn tham gia vở nhạc kịch Viva Your Life, các diễn viên tới thử vai đều phải gây ấn tượng với năm thành viên xinh đẹp của Spice Girls. Emma, Mel C, Mel B, Geri và Victoria Beckham được mời tham gia quá trình sản xuất của Viva Your Life - vở nhạc kịch được lấy cảm hứng từ những bài hát nổi tiếng nhất của Spice Girls ngày trước.

"Ngũ vị hương" Spice Girls trong lần tái hợp mới nhất vào năm 2007 - 2008. Ảnh: shinystyle.

"Baby Spice" Emma Bunton cho biết cô rất hồi hộp và phấn khích khi được tở lại với các chị em thân thiết của mình trong dự án hấp dẫn này. Cô tâm sự trên trang DigitalSpy: "Mọi việc diễn ra thật tuyệt vời. Chúng tôi đã gặp gỡ nhau để bàn bạc công việc với nhà sản xuất Judy Craymer. Tôi rất vui mừng vì các thành viên của Spice Girls có thể hợp tác cùng nhau một lần nữa trong dự án này".

"Viva Your Life sẽ là câu chuyện rất khác biệt và không hoàn toàn dựa vào cuộc sống thật của Spice Girls. Tôi và bốn thành viên còn lại rất mong muốn được biết những tài năng nào sẽ hóa thân thành chúng tôi. Nhưng cả năm chúng tôi sẽ quyết định dàn diễn viên, chính vì vậy các cô gái trẻ đừng ngại ngùng. Hãy thử tham gia bởi chắc chắn sẽ có rất nhiều anh chàng đẹp trai xuất hiện trong vở kịch" - Emma cho biết thêm.

Spice Girls cùng hợp tác với nhau trong một dự án mới. Ảnh: Chris Baldwin.

Tháng 6, tin đồn Spice Girls tái hợp và sẽ tổ chức đi lưu diễn lần nữa xuất hiện trên khắp các tờ báo của Anh nhưng ngay sau đó, Mel C đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Giờ đây, nhóm nhạc nữ đình đám nhất xứ sở sương mù trong thập niên 1990 sẽ vẫn xuất hiện trở lại với đầy đủ năm thành viên, nhưng với một vai trò khác.

Viva Your Life do Judy Craymer sản xuất. Bà cũng là nhà đồng sản xuất của vở nhạc kịch và bộ phim ca nhạc nổi tiếng Mamma Mia!. Viva Your Life sẽ sử dụng những bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Spice Girls như Viva Forever, Spice Up Your Life hay Wannabe...

N.M.