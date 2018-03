Spice Girls tái hợp vì vở nhạc kịch 'Viva Forever'

Hôm 26/6, năm thành viên của Spice Girls là Geri, Emma, Mel C, Mel B và Victoria Beckham đã có cuộc hội ngộ ngắn ngủi tại một khách sạn ở trung tâm London, Anh. Cả năm người có mặt để khởi động dự án nhạc kịch Viva Forever, dựa trên những bản nhạc nổi tiếng của Spice Girls trong thập niên 1990.

Spice Girls gặp mặt hôm 26/6 tại Anh. Ảnh: WEN.

"Chúng tôi sẽ giới thiệu đến khán giả một thế hệ hoàn toàn mới của sức mạnh nữ quyền trong âm nhạc. Cả năm chúng tôi luôn nói rằng tất cả đều muốn làm việc với những người giỏi nhất và hiệu quả sẽ được thể hiện trong Viva Forever", Victoria Beckham tâm sự trước báo giới.

Kịch bản của Viva Forever được viết bởi diễn viên hài người Anh, Jennifer Saunders, và do Judy Craymer (tác giả của vở nhạc kịch kinh điển Mamma Mia!) sản xuất. 5 thành viên của Spice Girls cũng đóng góp xây dựng vở nhạc kịch này.

Victoria đại diện cho Spice Girls phát biểu thêm: "Chúng tôi rất tin tưởng vào Jennifer và Judy. Chúng tôi để cho họ thỏa sức sáng tạo, nhưng câu chuyện sẽ vẫn rất thân quen với quá khứ của Spice Girls". Viva Forever bắt đầu công diễn tại nhà hát Piccadilly ở West End, London, Anh từ ngày 11/12.

Spice Girls trong tour diễn tái hợp hồi năm 2007. Ảnh: WEN.

Spice Girls từng là nhóm nhạc nữ thành công nhất thế giới vào thập niên 1990 với những bản hit đình đám như Wannabe, 2 Become 1, Stop, Too Much, Mama hay Viva Forever. Năm 2007, cả 5 thành viên từng tái hợp trong tour diễn vòng quanh thế giới.

Kể từ khi chính thức tan rã vào năm 2001, Geri, Emma, Mel B và Mel C đều có những hoạt động riêng liên quan đến âm nhạc và truyền hình song đều không thành công bằng Victoria Beckham - thành viên mờ nhạt nhất nhóm năm xưa. Giờ đây, Vic là một trong những nhà thiết kế thời trang có tiếng và được nhiều sao Hollywood ưa chuộng. Tại lễ trao giải British Fashion vào cuối năm ngoái tại Anh, Victoria Bekcham nhận giải Thương hiệu thời trang của năm.

* Clip: "Viva Forever" - Spice Girls

Việt Lê