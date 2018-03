Simple Plan - những 'cậu bé' đam mê nhạc Punk

Với phong cách Punk sôi động, ầm ỹ, Simple Plan đã chinh phục được hàng triệu khán giả trẻ ở thế hệ 8x và 9x trên khắp thế giới. Những giai điệu của I'm Just A Kid, Welcome To My Life hay Untitled (How Could This Happen To Me) đã gắn với giai đoạn trưởng thành của rất nhiều người yêu nhạc Việt Nam trong thập niên 2000. Đến nay, sau hơn 12 năm hoạt động, phong cách âm nhạc của Simple Plan vẫn trẻ trung như những ngày đầu tiên.

Từ "Reset" đến "Simple Plan"

Nguyên bản của Simple Plan là nhóm nhạc thiếu niên Reset, với bốn thành viên gồm Pierre, Chuck, Philippe và Adrian. Tất cả đều đến từ Montreal, Quebec, Canada. Reset được thành lập vào năm 1993 và phát hành album No Worries bốn năm sau đó. Tuy nhiên, sau album này, Chuck rời nhóm để học đại học. Reset tiếp tục hoạt động nhưng không sôi nổi như trước nữa.

Simple Plan nổi tiếng với phong cách ồn ào, tinh nghịch.

Từ 1997 đến 1999, các thành viên đều ở tuổi thiếu niên nên vẫn vướng bận học hành và định hướng tương lai. Cách nghĩ và quan điểm khác nhau của từng thành viên cũng khiến nhóm nhiều lần tan rã, tái hợp, thay người liên tục.

Năm 1999, Reset đổi tên thành Simple Plan, với các thành viên gồm Pierre Bouvier (hát chính), Jeff Stinco (guitar chính), Sebastien Lefebvre (guitar hợp âm), David Desroriers (guitar Bass) và Chuck Comeau (trống).

Các thành viên đều có cách giải thích khác nhau về nguồn gốc cái tên Simple Plan. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin thì tên này được dựa từ cuốn tiểu thuyết A Simple Plan của nhà văn Mỹ Scott Smith và bộ phim chuyển thể cùng tên do đạo diễn Sam Raimi thực hiện năm 1998 mà cả 5 thành viên đều yêu thích.

Làn sóng mới của nhạc Punk

Năm 2002, Simple Plan phát hành album đầu tay có tên gọi No Pads, No Helmets... Just Balls với các đĩa đơn vui nhộn như I'm Just A Kid, Addicted hay I'd Do Anything. Cùng với Good Charlotte và các đàn anh gạo cội như The Offsprings, Blink 182 hay Green Day, Simple Plan cũng góp phần tạo nên làn sóng Punk mạnh mẽ trên khắp thế giới đầu thập niên 2000.

Phong cách trẻ trung, sôi động, ầm ỹ và có phần quậy phá của Simple Plan khiến giới trẻ gần như phát cuồng vào năm 2002. Hình ảnh 5 chàng trai trong những chiếc áo phông, quần ngố như những cậu bé nghịch ngợm, khuấy động các sân khấu ca nhạc cũng ghi lại dấu ấn mạnh mẽ trong làng nhạc lúc bấy giờ.

Bên cạnh những ca khúc vui vẻ, Simple Plan còn có nhiều bài hát lắng đọng, có lời ca ý nghĩa đánh trúng vào tâm lý lứa tuổi teen như Perfect, The Worst Day Ever, You Don't Mean Anything...

Album đầu tay, "No Pads, No Helmets... Just Balls", của Simple Plan.

No Pads, No Helmets... Just Balls đã bán được hơn 4 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và đến nay vẫn là album ăn khách nhất của Simple Plan.

Hai năm sau, Simple Plan phát hành album thứ hai, Still Not Getting Any... vẫn có phong cách tinh nghịch, sôi nổi đặc trưng của nhóm. Mặc dù album nhận được không ít lời chê bai từ các nhà phê bình nhưng Simple Plan vẫn tạo được làn sóng mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng tới giới trẻ.

Trong Still Not Getting Any..., bản ballad Untitled (How Could This Happen To Me) đánh dấu một sự trưởng thành trong âm nhạc của Simple Plan - dịu dàng, sâu lắng nhưng cũng dữ dội hơn. Đây cũng là một trong những ca khúc của Simple Plan được các fan ở Việt Nam yêu mến nhất.

Thoái trào ở nửa cuối thập niên 2000

Sau tháng 2/2006, Simple Plan xuất hiện ít hơn tại các sân khấu ca nhạc để tập trung cho album thứ ba mang chính tên nhóm. Lúc này trào lưu Punk bắt đầu giảm mạnh. Cho dù đĩa đơn chủ đạo trong album này là When I'm Gone khá thành công tại Anh và một số thị trường châu Á nhưng Simple Plan không còn bán được nhiều đĩa hát như trước.

Tên tuổi của nhóm bắt đầu mờ nhạt dần đi trước những nghệ sĩ âm nhạc đình đám nửa cuối thập niên 2000 như Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Arcade Fire, Muse, Black Eyed Peas, Akon...

Simple Plan vẫn đi diễn đều đặn tại châu Âu, châu Á với những fan trung thành, nhưng họ dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động xã hội và từ thiện.

Nhóm nhạc của cộng đồng

Năm 2005, Simple Plan thành lập một quỹ từ thiện mang chính tên nhóm, vận động nguồn kinh phí từ nhiều tổ chức khác. Quỹ Simple Plan tập trung vào việc trợ giúp trẻ em vị thành niên bị tàn tật hay hướng cho thanh thiếu niên trên toàn thế giới tránh xa các tệ nạn xã hội như ma túy, bạo lực. Đến cuối năm 2005, quỹ Simple Plan đã tích góp được hơn 100.000 USD.

Ngoài âm nhạc, Simple Plan còn nổi tiếng với những hoạt động từ thiện.

Năm ngoái sau trận động đất sóng thần ở Nhật Bản, quỹ Simple Plan gửi tặng Hội Chữ Thập Đỏ nước này số tiền 10.000 USD trợ giúp cho các nạn nhân của thảm họa. Hàng triệu fan của Simple Plan trên toàn cầu cũng tham gia chiến dịch Simple Plan Help Japan nhằm kêu gọi quyên góp cho người dân Nhật Bản.

Mãi mãi là những "cậu bé" mê Punk

Mùa hè năm ngoái, Simple Plan phát hành album thứ tư Get Your Heart On! với hai đĩa đơn chủ đạo là Jet Lag (hát cùng Natasha Bedingfield) và Summer Paradise (hát cùng K'naan). Mang phong cách trẻ trung, sôi động như những ngày đầu, Simple Plan dường như vẫn là những "cậu bé" tuổi teen tràn đầy năng lượng dù cả 5 thành viên đều đã ngoài 30 tuổi.

"Get Your Heart On!" - album mới nhất của Simple Plan.

Hơn 12 năm hoạt động, Simple Plan đã chinh phục bao lứa khán giả trẻ bằng phong cách âm nhạc có phần ầm ỹ, hoạt náo nhưng mang tâm sự gần gũi với tuổi teen. Những hoạt động xã hội đầy ý nghĩa trong bao năm qua cũng khiến cho sức ảnh hưởng của Simple Plan luôn mạnh mẽ và chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của hàng triệu fan. Họ sẽ vẫn mãi là những "cậu bé" nghịch ngợm, ồn ào nhưng đầy nhiệt huyết đối với nhiều thế hệ thanh thiếu niên trên thế giới.

Sau 10 năm chờ đợi, các fan Việt Nam cũng có dịp được gặp gỡ Simple Plan và hòa mình vào những ca khúc sôi động của họ trong đêm nhạc MTV Exit nhằm kêu gọi chống lại nạn buôn người, sắp diễn ra vào ngày 26/5 tại Hà Nội.

Nguyên Minh

Bạn có kỷ niệm nào với âm nhạc của Simple Plan?