Shayne Ward: 'Vợ, con là nguồn cảm hứng để tôi hát nhạc tình'

Shayne Ward trở lại Việt Nam biểu diễn

Shayne Ward trở lại Hà Nội biểu diễn đầu tháng 10. Trong cuộc gặp gỡ báo chí, anh mặc giản dị với áo sơ mi, quần xám, gây thiện cảm bởi lối nói chuyện gần gũi. Giọng ca người Anh bày tỏ anh hạnh phúc vì được chào đón trong lần thứ tư đến Việt Nam: "Hơn 5h sáng nay, khi tôi đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài, tôi rất bất ngờ vì nhiều fan đứng đợi". Ca sĩ sẽ ở Hà Nội đến chủ nhật để tham quan thành phố, tổ chức họp fan.

Shayne Ward trong buổi gặp gỡ ở Hà Nội.

Gắn liền với những bản Ballad như Until you, Breathless, No promises, That my goal, Stand by me, những năm cuối thập niên 2000, Shayne Ward được biết đến là một trong những "hoàng tử tình ca" của nước Anh. Ca sĩ thừa nhận anh là người ngọt ngào, tình cảm giống như âm nhạc của mình. Sinh ra trong một gia đình đông con với ba anh trai, ba chị gái, Shayne Ward được cả nhà chiều chuộng hết mực. Theo ca sĩ, điều đó giúp anh có nhiều tình cảm hơn khi ca hát.

Tháng 9/2016, Shayne Ward thông báo anh và bạn gái - diễn viên Sophie Austin - sắp làm cha mẹ. Lúc này, Sophie mới chia tay chồng cũ - diễn viên Graeme Rooney - một năm. Cặp sao đính hôn cuối năm 2017, gần một năm sau khi con gái chào đời. Shayne Ward từng nhiều lần chia sẻ về hạnh phúc làm cha trong các chương trình truyền hình ở Anh. "Hiện giờ, tôi đã có gia đình riêng. Sự hiện thân của vợ và con gái 23 tháng tuổi giúp tôi chín chắn, trưởng thành và có động lực cố gắng. Họ cũng là nguồn cảm hứng để tôi thăng hoa. Dù rất buồn khi thường xuyên biểu diễn xa nhà, tôi tự nhủ khi lớn lên, con gái sẽ tự hào khi nhìn thấy những hình ảnh của bố ở nhiều nước trên thế giới", Shayne Ward nói thêm.

Shayne Ward và Sophie Austin. Ảnh Hello Magazine.

Theo thông tin trước đó, Shayne Ward là ca sĩ chính trong đêm nhạc Live for Love được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào tối 6/10. Tuy nhiên, chương trình hiện bị hoãn. Ban tổ chức cho biết họ đang cố gắng thương thảo với các bên liên quan để tổ chức concert vào tháng 11. Shayne hứa hẹn sắp xếp công việc để trở lại biểu diễn ở Việt Nam trong dịp này.

Shayne Ward sinh năm 1984. Anh từng giành giải nhất cuộc thi The X-Factor của Anh năm 2005. Shayne từng ba lần biểu diễn tại Việt Nam - một lần năm 2008 và hai lần năm 2014.

Ca khúc "Breathless" của Shayne Ward.

Hà Thu