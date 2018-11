Shayne Ward trở lại Việt Nam biểu diễn

Shayne Ward được các fan nữ vây quanh / Shayne Ward sẽ hát cùng Tuấn Hưng, Hoàng Thùy Linh

Sáng 6/9, ban tổ chức chương trình Live for love (Sống để yêu) tổ chức họp báo tại Hà Nội. Chương trình diễn ra vào tối 6/10, quy tụ dàn nghệ sĩ trong và ngoài nước gồm Shayne Ward, Hương Tràm, Trung Quân Idol, Lê Cát Trọng Lý, nhóm Oplus.

Ca sĩ Shayne Ward.

Ngày 4/10, Shayne Ward sẽ tới Hà Nội và gặp gỡ, giao lưu khán giả. Trong đêm nhạc, anh biểu diễn 10 ca khúc như About you know, Until you, Apologize... Shayne Ward sinh năm 1984. Anh từng giành giải nhất cuộc thi The X-Factor của Anh năm 2005. Nam ca sĩ nổi tiếng với No Promises, Breathless, Stand by me... Shayne Ward từng ba lần biểu diễn tại Việt Nam - một lần năm 2008 và hai lần năm 2014.

Shayne Ward hát "Stand by me".

Hương Tràm thể hiện các bản hit của cô: Duyên mình lỡ, Em gái mưa, Ngốc. Ca sĩ Trung Quân mang đến những bản tình ca như Dấu mưa, Trót yêu, Chưa bao giờ. Nhóm Oplus hát Vô tình gặp nhau, Flying without wings, Cảm ơn tình yêu tôi. Lê Cát Trọng Lý thể hiện hai nhạc phẩm Mang thai và Mùa yêu.

Với chủ đề “Sống xanh”, ban tổ chức hy vọng âm nhạc góp phần truyền tải thông điệp gắn kết giữa con người với thiên nhiên, kêu gọi cộng đồng tích cực bảo vệ môi trường, hướng đến giá trị tốt đẹp. Đêm nhạc diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Live for love tiền thân là sự kiện âm nhạc Green Plus, tổ chức lần đầu năm 2017. Đêm nhạc thuộc Tuần lễ kiến trúc xanh Việt Nam do Viện Nghiên cứu và Phát triển đô thị xanh Việt Nam phát động.

Trọng Trường