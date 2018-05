Shawn Mendes - 'Hoàng tử Pop' mới của làng nhạc

Ed Sheeran - chàng trai bị bắt nạt thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu

"Nữ giới đang thống trị nhạc Pop", cây bút Elias Leight của tạp chí Vogue bày tỏ. Hàng loạt tên tuổi như Beyoncé, Rihanna, Adele, Taylor Swift, Ariana Grande, Meghan Trainor, Lorde, Selena Gomez... đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diện mạo Pop hiện tại và tương lai. Trong khi đó, những giọng ca nam nổi bật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ là Ed Sheeran, Sam Smith, Nick Jonas, Justin Bieber. Giữa sự mất cân bằng ấy, Shawn Mendes xuất hiện và thổi luồng gió mới vào Pop đương đại.

Ca sĩ Shawn Mendes.

Sinh năm 1998 ở Toronto (Canada) trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, Shawn Mendes sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ thuở thiếu thời. Khác với nhiều ngôi sao được sinh hoạt ở các câu lạc bộ chuyên nghiệp, ở tuổi 13, Shawn Mendes tự học chơi guitar qua những video hướng dẫn trên mạng. Năm 2013, anh bắt đầu đăng các video cover bài hát lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt theo dõi. Sức hút của Shawn Mendes khiến ông bầu người Mỹ Andrew Gertler chú ý.

* MV "Life Of The Party"

Shawn Mendes - Life of a Party

Tháng 5/2014, ở tuổi 16, anh có hợp đồng thu âm với hãng đĩa Island Records. Single đầu tay của Shawn Mendes - Life Of The Party - phát hành một tháng sau đó. Ca khúc lọt top 25 bảng xếp hạng Billboard, giúp Mendes trở thành ngôi sao trẻ nhất nắm giữ kỷ lục này. Ngoài giọng hát ngọt ngào, Shawn Mendes còn được đánh giá cao nhờ khả năng sáng tác. Các ca khúc của anh đều ẩn chứa thông điệp ý nghĩa. Chẳng hạn, Show You khuyến khích người nghe yêu bản thân, Life Of The Party gửi gắm xúc cảm mãnh liệt về một tình yêu cháy bỏng. Chàng trai có gương mặt điển trai với mái tóc xoăn hớt cao, giọng hát truyền cảm nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ. Mendes chia sẻ ca khúc có mối liên quan chặt chẽ đến anh.

* Shawn Mendes cover "Counting Stars" của One Republic

Shawn Mendes cover "Counting Stars" của One Republic

Lời bài hát nói về hành trình khám phá bản thân, trả lời câu hỏi bạn là ai và muốn là ai. Với Mendes, anh muốn trở thành một ngôi sao ca nhạc. Trong buổi biểu diễn ở Bảo tàng Grammy để quảng bá cho album Illuminate, Shawn Mendes tâm sự: "Tôi hạnh phúc, biết ơn những khoảnh khắc tình cờ trong cuộc sống. Mỗi lần tôi bước lên sân khấu biểu diễn, tôi đều thấy như lần đầu tiên. Mọi thứ thuộc về tôi bỗng rời bỏ chính tôi, điều đó thật tuyệt vời nhưng cũng vô cùng khó khăn".

Sau gần hai năm bước vào làng nhạc, chàng thanh niên năm nào đã trở thành ngôi sao đắt giá. Anh liên tiếp vào danh sách "25 thiếu niên có sức ảnh hưởng" của tạp chí Time trong ba năm 2014, 2015 và 2016. Tour diễn Shawn Mendes World Tour (2016) diễn ra tại 38 địa điểm ở Bắc Mỹ và châu Âu "cháy vé", giúp Shawn Mendes thu về 3,8 triệu USD. Anh cũng lần đầu vào danh sách "30 Under 30" năm 2016 của tạp chí Forbes. Video Treat You Better đạt một tỷ lượt xem vào tháng 5/2017, sau chưa đầy một năm ra mắt, giúp Shawn Mendes trở thành nghệ sĩ trẻ nhất làm được điều này. Shawn Mendes liên tiếp gặt hái nhiều thành công. Anh giành giải "Nghệ sĩ đương đại được yêu thích" tại American Music Award 2017, "Nam nghệ sĩ xuất sắc" tại Global Awards 2018. Gần nhất, Shawn Mendes lần thứ hai liên tiếp giành giải "Nam ca sĩ được yêu thích" tại Kids' Choice Awards. Shawn Mendes được báo chí phương Tây ca tụng là "hoàng tử nhạc Pop" mới.

* MV "Treat You Better"

Shawn Mendes - Treat You Better

Dù tuổi đời, tuổi nghề còn non trẻ, Shawn Mendes được khen ngợi nhờ tác phong làm việc chuyên nghiệp, nỗ lực cống hiến cho âm nhạc. Từ khi mới bước vào làng nhạc, Shawn Mendes liên tục bị so sánh với Justin Bieber. Cả hai cùng đến từ Toronto (Canada), có vẻ ngoài điển trai và nổi tiếng nhờ việc upload các video lên mạng xã hội. Tuy nhiên, đường đi nước bước của Shawn Mendes trong âm nhạc cho thấy anh không bị ảnh hưởng bởi giọng ca đồng hương.

* Shawn Mendes hát cùng John Mayer

Shawn Mendes hát cùng John Mayer

Trong một bài phỏng vấn, anh thừa nhận mình thần tượng nam ca sĩ đến từ nước Anh - Ed Sheeran. "Tôi bị ám ảnh bởi bài hát, ca từ, câu chuyện của anh ấy. Khi tôi gặp Ed trước đây, anh ấy nói với tôi rằng: 'Đây không phải một trò chơi, nếu em muốn thành công, em phải làm việc chăm chỉ"'. Shawn Mendes cũng ngợi ca Taylor Swift là hình mẫu ca sĩ nghiêm túc, cống hiến miệt mài. Mới đây, khi phát hành single Lost in Japan, Shawn Mendes tiết lộ anh lấy cảm hứng từ nhạc Justin Timberlake. Tạp chí New York Times nhận xét âm nhạc của Shawn Mendes là các bản Pop Rock nhẹ nhàng, có hồn, phảng phất phong cách của Ed Sheeran và John Mayer."Tôi luôn thích sự sáng tạo và chấp nhận việc thay đổi bản thân mà không hề phán xét tất cả. Khi ngồi trong phòng thu, bạn có thể hát lạc điệu, đàn sai, nhưng điều đó chẳng hề hấn gì", Shawn Mendes chia sẻ về việc viết nhạc.

Âm nhạc của Shawn Mendes luôn phản ánh những điều gần gũi, chân thật trong cuộc sống. Đó là lý do anh dễ dàng thu hút lượng lớn khán giả. Shawn Mendes giãi bày: "Tôi sẽ không nói về ma túy hoặc rượu bởi tôi không ủng hộ chúng. Tôi chỉ viết về những điều tôi và bạn bè đồng trang lứa đang trải qua. Đó là điều tuyệt vời bởi chúng tôi có trải nghiệm giống nhau. Chúng tôi ở cùng một độ tuổi, thuộc cùng một thế hệ. Tôi không chỉ viết những bài hát kể về cuộc sống của mình mà còn đề cập đến mọi người xung quanh".

Hà Thu