'Shape of You' giành giải Kids' Choice Award 2018

Ed Sheeran là nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất toàn cầu năm 2017

Shape of You vượt qua Despacito (Luis Fonsi và Daddy Yankee), Humble (Kendrick Lamar), I'm The One (Khaled), It Ain't Me (Selena Gomez và Kygo), That's What I Like (Bruno Mars), Thunder (Imagine Dragons) và Look What You Made Me Do (Taylor Swift) để giành giải.

* MV "Shape of You"

shape of you

Shape of You là single nằm trong album ÷ (Divide), phát hành ngày 3/3/2017 của Ed Sheeran, do chính anh sáng tác. Ban đầu, ca sĩ người Anh viết Shape of you cho Rihanna. Tuy nhiên, sau khi thu âm thử một đoạn, Ed cảm thấy chất giọng của anh phù hợp với ca khúc. Ed Sheeran phát hành MV Shape of you ngày 30/1/2017. Đến ngày 12/3/2017, ca khúc đứng đầu Billboard Mỹ năm tuần. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của anh đoạt quán quân trên bảng xếp hạng này.

Ngày 8/5/2017, sau 97 ngày, Shape of You đạt một tỷ lượt xem trên Youtube và là một trong 10 ca khúc đạt một tỷ lượt xem nhanh nhất. Ca khúc đoạt giải "Màn trình diễn Pop xuất sắc" tại Grammy 2018.

Ca sĩ Ed Sheeran.

Nam, nữ nghệ sĩ xuất sắc lần lượt là Shawn Mendes và Demi Lovato. Nghệ sĩ đột phá là Camila Cabello - chủ nhân bản hit Havana. Fifth Harmony nhận giải Nhóm nhạc xuất sắc. Nhóm vừa thông báo tan rã vào tuần trước.

Kids' Choice Awards là lễ trao giải thường niên dành cho khán giả là thanh thiếu niên, được tổ chức bởi kênh Nickelodeon. Sự kiện diễn ra lần đầu năm 1977.

Các giải thưởng chính tại Kids' Choice Awards 2018 Nhóm nhạc xuất sắc: Fifth Harmony

Nam nghệ sĩ xuất sắc: Shawn Mendes

Nữ nghệ sĩ xuất sắc: Demi Lovato

Ca khúc được yêu thích: Shape of You (Ed Sheeran)

Nghệ sĩ đột phá: Camila Cabello

Nhóm nhạc được yêu thích toàn cầu: BTS

Bộ phim được yêu thích: Welcome to the Jungle

Nữ diễn viên xuất sắc: Zendaya

Nam diễn viên xuất sắc: Dwayne Johnson

Phim hoạt hình xuất sắc: Coco

Hà Thu