Shakira diện bikini trượt patin trong video mới

Hôm 29/9, video của Loca - đĩa đơn đầu tiên trích từ album mới nhất Sale El Sol/ The Sun Comes Out của Shakira - được tung ra. Video clip này được thực hiện trên đường phố Barcelona ở Tây Ban Nha từ hồi tháng 8.

Trong Loca, Shakira diện những bộ bikini mát mẻ và trượt patin trên đường phố, trong khi người dân địa phương hiếu kỳ đứng nhìn cô biểu diễn những màn lắc hông sở trường. Cảnh quay "nóng" nhất là lúc Shakira thay quần áo ngay trên đường phố.

Đĩa đơn "Loca" của Shakira. Ảnh: Sony Music.

Góp giọng trong ca khúc này là rapper người Anh Dizzee Rascal. Các video trước của Shakira đều được đầu tư kinh phí lớn với những hình ảnh trau chuốt tới từng chi tiết. Nhưng lần này, cô đã quyết định thực hiện Loca với một máy quay cầm tay và ghi lại những khoảnh khắc chân thật trên đường phố cùng các fan của mình.

"Barcelona là một trong những thành phố tôi yêu thích nhất, giống giống như ngôi nhà thứ hai của tôi" - Shakira giải thích về việc lựa chọn thành phố nổi tiếng của xứ sở bò tót làm bối cảnh cho video clip mới của mình.

Mỗi khi xuất hiện, Shakira luôn mê hoặc người đối diện bằng sắc đẹp và những màn vũ đạo bốc lửa. Ảnh: WENN.

Sale El Sol/ The Sun Comes Out là album thứ 7 của Shakira và phát hành cả bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Nhóm nhạc Calle 13 và hai rapper Pitbull, Dizzee Rascal là những khách mời góp giọng trong album này.

Song song với việc phát hành album mới, ca sĩ của Waka Waka cũng đang lên kế hoạch thực hiện một tour diễn đặc biệt có tên Tour of Earthly Delights với mục đích tương tác và cho khán giả chiêm ngưỡng một cách sống động nhất những màn vũ đạo tuyệt đẹp của cô.

Bìa album mới "Sale El Sol" của Shakira. Ảnh: Sony Music.

Tour diễn này đã bắt đầu từ hôm 15/9 tại Montreal (Canada) và dự kiến kết thúc vào dịp Giáng sinh tại London (Anh).

Album Sale El Sol/ The Sun Comes Out sẽ có mặt trên các kệ đĩa từ ngày 15/10. Waka Waka - ca khúc chủ đề của World Cup 2010 - cũng được Shakira đưa vào danh mục bài hát trong album.

N.M.