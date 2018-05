Selena Gomez tiếp tục hát nhạc phim '13 Reasons Why'

Bạn trai cũ của Selena Gomez khóc khi hát về tình yêu tan vỡ / Mẹ Selena Gomez phủ nhận khiến con gái chia tay Justin Bieber

Back To You là single đầu tiên của Selena Gomez trong năm nay. Ca khúc là nhạc phim của series 13 Reasons Why phần hai do Selena Gomez đồng sản xuất. Trước đó, trong phần một, cô cũng hát ca khúc Only You.

Đầu năm nay, đại diện của Selena Gomez chia sẻ cô sẽ tập trung vào phim ảnh, thời trang. Người đẹp hợp tác với nhiều nhà mốt lớn như Puma, Coach. Ngoài ra, cô xác nhận tham gia lồng tiếng phim hoạt hình The Voyage of Doctor Dolittle. Vì thế, việc cô ra mắt ca khúc mới khiến nhiều người hâm mộ chờ đợi. Trên Instagram của nữ ca sĩ, các fan bày tỏ họ nóng lòng nghe sản phẩm mới của cô, khiến Selena cảm thấy phấn khích.

* Selena hát "Only You"

Selena Gomez hát "Only You"

13 Reasons Why chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên phát hành năm 2007 của nhà văn Jay Asher, kể về nữ sinh trung học 17 tuổi Hannah Baker. Một ngày, Hannah quyết định kết liễu đời mình. Trước khi tự sát, cô đã ghi âm 13 đoạn băng cassette nói về 13 lý do chấm dứt cuộc sống. Phim gây sốt toàn cầu bởi nội dung phim đánh trúng tâm lý nhạy cảm, dễ bị tổn thương của giới trẻ hiện đại.

Ca sĩ Selena Gomez. Ảnh: W magazine.

Selena Gomez sinh năm 1992 ở Texas, Mỹ. Cô bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong các phim Wizards of Waverly Place (2007), Another Cinderella Story, Princess Protection Program (2008) Ramona and Beezus (2010), Spring Breakers (2013). Album solo đầu tay của cô - Stars Dance (2013) - từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ.

Selena Gomez là một trong những ngôi sao được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với 136 triệu người. Về đời tư, cô gây chú ý vì chuyện tình thăng trầm với Justin Bieber. Cặp sao nhiều lần tái hợp rồi chia tay kể từ khi gắn bó năm 2010. Lần gần nhất, họ tái hợp hồi cuối năm 2017 và tạm xa nhau từ tháng 3 năm nay.

Hà Thu