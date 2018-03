'Sao Mai' Phương Thúy tiếp tục nhờ chồng đạo diễn MV

'Sao Mai' Phương Thúy tái xuất sau sinh con đầu lòng

Bông vạn thọ ghi dấu lần hợp tác thứ hai của vợ chồng ca sĩ Phương Thúy. Phùng Cường cho biết anh đạo diễn sản phẩm âm nhạc vì tình yêu dành cho vợ và muốn mỗi sản phẩm đều mang đến điều ý nghĩa nhất cho cả hai người. Trong khi đó, Phương Thúy chia sẻ nhờ sự nhiệt tình của ông xã, cô hào hứng hơn khi thực hiện MV.

Ca sĩ Phương Thúy.

MV kể về một cô bé sống cùng mẹ bên vườn hoa cúc vạn thọ. Hai mẹ con thường dâng những bông hoa tươi đẹp lên chùa. Rồi người mẹ đổ bệnh nặng. Hàng ngày, bé một mình mang những bông cúc vàng tới chùa để cầu sự bình an cho mẹ. Như một phép màu, mẹ của cô bé bỗng nhiên khỏe mạnh trở lại. Họ sống với nhau hạnh phúc về sau. Khi trưởng thành, cô bé trở thành ca sĩ và có cuộc sống viên mãn bên người thân. Nhân vật người mẹ do diễn viên Kim Tản thể hiện. Người con lúc nhỏ do bé Minh Châu hóa thân và nhân vật khi lớn do ca sĩ Phương Thúy đảm nhận.

Phương Thúy chọn ca khúc Bông vạn thọ để thực hiện MV trong dịp cận Tết bởi muốn tạo sự khác biệt với những tác phẩm sôi động, vui nhộn của các đồng nghiệp khác. Ở đó, khán giả có thể cảm nhận được những bài học nhân văn sâu sắc và hơi ấm của tình mẫu tử.

"Trong suốt quá trình thực hiện, tôi nơm nớp lo sợ thời tiết. Khi mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ còn chờ bốn ngày nữa ghi hình, lòng tôi lúc nào cũng như lửa đốt. Thời gian chờ đợi ngắn ngủi, trời cứ mưa ròng rã. Ai cũng sợ vỡ kế hoạch, hơn nữa thời điểm đã cận Tết, các thành viên trong đoàn đều rất bận. May mắn, đúng ngày ghi hình, trời hửng nắng, trong vắt. Chúng tôi đã ghi được những hình ảnh đẹp và ấm áp trong MV", nữ ca sĩ tâm sự.

* MV 'Bông vạn thọ' - Phương Thúy

MV 'Bông vạn thọ' của ca sĩ Phương Thúy

Đức Trí