Sandra - thần tượng của thời nghe nhạc qua băng cassette

Sandra sẽ đến Việt Nam biểu diễn cùng Bad Boys Blue / Sandra: 'Tôi tự tin mình được đón nhận ở Hà Nội'

Giữa thập niên 1980, âm nhạc châu Âu du nhập vào Việt Nam mạnh mẽ qua những cuốn băng cassette và vài năm sau đó là băng video VHS. Boney M, Modern Talking, Roxette, Scorpions, Alphaville, Phil Collins hay Elton John là những cái tên đình đám của thời kỳ này. Trong số đó không thể không nhắc tới Sandra - cô ca sĩ người Đức với phong cách duyên dáng cùng mái tóc xù và gương mặt gợi cảm.

* Video: Sandra hát "In The Heat Of The Night"

Sandra và ký ức thần tượng thời kỳ băng cassette Hát thể loại nhạc Synthpop thời thượng, cái tên Sandra nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ Việt Nam ngày đó với những bài hát như Everlasting Love, Heaven Can Wait, Little Girl, (I’ll Never Be) Maria Magdalena và đặc biệt là In the Heat of the Night. Một thời trong nước, những bài hát này được bật ở khắp nơi, từ quán café tới những tiệm tạp hóa thông qua những chiếc đài cassette. Thời đó, những cuốn băng nhỏ luôn có một chiếc hộp bằng nhựa trong, kèm bìa hình ca sĩ và danh sách bài hát. Người yêu nhạc sẽ biết bài hát mình muốn nghe nằm ở mặt A hay mặt B của băng cassette và áng chừng để tua nghe. Hình ảnh Sandra từng được rất nhiều thanh niên Việt Nam dán trong phòng hay trên tủ quần áo.

Hình ảnh Sandra trên bìa những cuốn băng cassette luôn là một cô gái nổi bật với mái tóc xoăn tít, gương mặt có má lúm và phong cách thời trang mạnh mẽ. Đôi lúc, nữ ca sĩ người Đức gợi cảm với áo trễ vai, quần bó sát, khi lại theo phong cách của minh tinh Diane Lane trong bộ phim Annie Hall với vest hay sơ mi rộng thùng thình. Sau này, khi những cuốn băng video VHS nhạc quốc tế tuyển chọn xuất hiện, khán giả mới được xem những MV của Sandra như In the Heat of the Night hay Little Girl.

* Video: Sandra thể hiện "Little Girl"

Giọng ca người Đức luôn biểu diễn với một phong thái tự tin và phiêu linh trong những giai điệu. Ngay cả một cái nháy mắt, một tư thế nhún nhảy quanh cây micro của nữ ca sĩ cũng đủ khiến nhiều thanh niên Việt Nam ngày trước phải dán mắt vào màn hình tivi cả ngày và mong chờ những tiệm tạp hóa ra lò các cuốn băng mới.

Thập niên 1980 - 1990 là thời kỳ giới trẻ Việt Nam chuộng “mốt” dán poster ca sĩ - diễn viên thần tượng trong phòng. Với gương mặt và thân hình gợi cảm, Sandra là một trong những ngôi sao xuất hiện nhiều ở phòng riêng cũng như trước tủ quần áo của nhiều thế hệ yêu nhạc. Các chàng trai ngưỡng mộ vẻ đẹp của Sandra, trong khi các cô gái cố gắng ăn vận và để kiểu tóc như thần tượng người Đức. Những tấm poster Sandra được dán đầy trên tủ quần áo là hình ảnh mà mỗi lần nhắc lại, nhiều người thuộc thế hệ 7x và 8x đời đầu sẽ nhớ da diết.

Anh Minh Hải, một khán giả sinh năm 1980, hồi tưởng thời kỳ hoàng kim của Sandra: “Tôi vẫn nhớ căn phòng ngày xưa của mình dán đầy poster của Sandra được mua ở những cửa hàng ảnh trên đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội). Mỗi lần mở tủ quần áo, tôi phải ngắm hình ảnh của Sandra một lúc rồi mới mở. Đến nay, mỗi lần nghe lại In the Heat of the Night, tôi vẫn luôn có cảm giác xốn xang về thời thanh niên của mình. Ngày đó, Sandra là thần tượng của rất nhiều người ở thế hệ của tôi”.

Âm nhạc của Sandra không quá mạnh mẽ nhưng cũng không quá êm đềm, đủ để người nghe phải nhún nhảy một cách nhẹ nhàng mỗi lần thưởng thức. Trong khi những bài hát mang âm hưởng Disco châu Âu dễ bị trở nên lỗi thời sau nhiều năm, các nhạc phẩm như In the Heat of the Night hay Everlasting Love vẫn chưa bao giờ bị coi là cũ.

* MV "Everlasting Love"

Với số lượng 30 triệu đĩa hát được tiêu thụ khắp thế giới, Sandra trở thành nữ nghệ sĩ Đức thành công nhất mọi thời đại. Nhắc đến cô, nhiều người vẫn nhớ về một biểu tượng sắc đẹp, thời trang giai đoạn nhạc quốc tế mới du nhập vào Việt Nam. Những bài hát của Sandra cũng gợi nhớ về thập niên 1980 - 1990, khi mọi thứ về vật chất đều rất khó khăn nhưng đời sống văn hóa của giới trẻ lại phong phú.

Thời kỳ Internet vẫn còn là một thứ gì đó xa vời, các cửa hàng tạp hóa có bán băng cassette, băng video VHS trở thành nơi thường xuyên lui tới của giới trẻ để cập nhật văn hóa. Mỗi cuốn băng cassette có giá khoảng 5.000 đến 7.000 đồng và một khi đã được mua về sẽ được mở liên tục trên những chiếc đài, hết mặt trước đến mặt sau. Các nhà sách sau đó cũng xuất bản những cuốn tập lời bài hát và được nhiều người mua về để vừa nghe hát, vừa đọc lời.

Những cuốn băng cassette là ký ức khó phai của nhiều thế hệ người yêu nhạc 7x và 8x thời kỳ đầu.

Đến thời kỳ Internet, truyền hình cáp và những chiếc đĩa CD xuất hiện vào cuối thập niên 1990, các nghệ sĩ như Sandra, Roxette hay Scorpions dần được thay thế bằng lớp nghệ sĩ mới như Backstreet Boys, Britney Spears, Ricky Martin…

Thời gian trôi đi, những giọng ca như Sandra vẫn miệt mài lưu diễn khắp châu Âu, biểu diễn lại những bản hit ngày xưa của họ để khơi gợi ký ức về một thời kỳ khó quên của nhạc Pop đến khán giả. Ký ức về Sandra và những nghệ sĩ như cô thuộc về băng cassette, thuộc về băng video VHS nhưng đã trở thành những kỷ niệm không bao giờ bị lãng quên. Để rồi mỗi lần nhớ đến, các thế hệ từng đi qua thời kỳ đó đều muốn trải nghiệm một lần nữa không gian âm nhạc hoài cổ ấy, cùng những giai điệu còn mãi: “From the very start, open up your heart. Be a lasting part of everlasting love…”.

Nguyên Minh