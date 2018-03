Robbie Williams vào vai chàng cao bồi đồng tính

Hồi tháng 6, Robbie Williams cũng xác nhận thông tin sẽ trở lại với Take That trong album mới và tour diễn sắp tới. Màn diễn chung giữa anh và Gary trong clip nhạc lấy cảm hứng từ bộ phim đồng tính nổi tiếng của đạo diễn Lý An chính là tiết mục mở màn cho sự trở lại này.

Robbie Williams và Gary Barlow. Ảnh: AP.

Robbie sẽ góp giọng cùng các đồng đội cũ trong album sắp ra vào Giáng sinh năm nay. Mùa hè năm sau, Take That với 5 thành viên như ngày trước sẽ có buổi biểu diễn ở một sân vận động lớn.

Robbie, 36 tuổi, và Gary, 39 tuổi, không chỉ là hai giọng ca chính của cùng một ban nhạc mà còn là những người bạn rất thân thiết. Tuy nhiên, trong quá khứ, đã có những lúc mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ. Nhất là khi Robbie rời bỏ nhóm để bắt đầu sự nghiệp solo năm 1995, anh và Gary không thể nhìn mặt nhau trong một thời gian dài.

Nhưng trong vòng 2 năm qua, cả hai đã cố gắng hàn gắn tình bạn. “Shame” chính là kết quả của sự thân thiết trở lại này. Đây cũng là ca khúc đầu tiên mà Robbie và Gary sáng tác và thu âm chung sau 15 năm.

Ban nhạc Take That ở thời hoàng kim, những năm 1990. Robbie ở góc trái, Gary ở dưới, cùng ba thành viên còn lại là Mark Owen, Jason Orange và Howard Donald. Ảnh: Top of the Pop.

“Giờ đây mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó. Tin chính thức là Robbie sẽ trở lại là thành viên của Take That, nhưng chỉ trong vòng một năm tới mà thôi”, một nguồn tin của The Sun cho biết. “Anh ấy sẽ thông báo sự trở lại này trong một cuộc họp báo chính thức. Sau đó anh ấy sẽ phát hành Shame cùng với sự cộng tác của Gary”. Về thông tin này, The Sun chơi chữ Brokeback for good, cách viết ghép tên phim "Brokeback mountain" và "Back for good", một bài hát rất nổi tiếng của Take That.

Trong video này, Robbie sẽ thổ lộ những suy nghĩ của anh về Take That. “Trong bài hát có một câu nói về việc anh ấy đến cửa hàng đồ chơi Toys R Us và thấy hộp đồ chơi Take That gồm 4 người mà không có anh ấy. Robbie cảm thấy bị bỏ rơi”, nguồn tin nói.

Đĩa đơn của Robbie và Gary sẽ phát hành vào tháng 10 và bài hát này cũng sẽ có mặt trong album tập hợp những ca khúc hay nhất của Robbie có tên “In And Out Of Consciousness”.

Heath Ledger và Jake Gyllenhaal trong vai đôi tình nhân Ennis và Jack của Brokeback Mountain (2005). Ảnh: Paramount Pictures.

Take That từng nổi tiếng với Back for good, một trong những ca khúc pop nổi tiếng nhất thập niên 90, hay gần đây hơn là Patience, Shine và Rule the World, bài hát được chọn làm nhạc phim Stardust.

Brokeback Mountain (2005) là câu chuyện tình lãng mạn giữa hai chàng chăn cừu ở miền Tây nước Mỹ từ năm 1963 đến năm 1983. Bộ phim đã mang về cho đạo diễn người Trung Quốc, Lý An, giải Oscar Đạo diễn xuất sắc 2005. Đồng thời, bộ phim cũng là bệ phóng cho tên tuổi của nam diễn viên quá cố Heath Ledger và bạn diễn Jake Gyllenhaal. Trong phim, Heath và Jake có rất nhiều cảnh lãng mạn gây xúc động.

Pham Mi Ly