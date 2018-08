Robbie Williams bị chỉ trích vì giơ 'ngón tay thối' ở khai mạc World Cup

Fox xin lỗi khán giả vì Robbie Williams giơ 'ngón tay thối' / Ronaldo xuất hiện chớp nhoáng, Robbie Williams là tâm điểm khai mạc World Cup

World Cup 2018 khai mạc hôm 14/6 tại sân Luzhniki, thủ đô Moskva, Nga. Robbie William là ca sĩ chính tại buổi lễ. Anh xuất hiện sau cựu danh thủ Ronaldo. Anh hát ca khúc Let Me Entertain You, sau đó song ca bài Angels cùng ca sĩ nước chủ nhà - Aida Garifullina. Danh ca người Anh kết thúc màn trình diễn với bài hát Rock DJ. Cuối tiết mục, Robbie Williams bất ngờ giơ "ngón tay thối" về phía máy quay. Đây là cử chỉ mang ý xúc phạm ở nhiều nơi trên thế giới.

Robbie Williams

Hành động của Robbie Williams bị chỉ trích dữ dội cùng nhiều suy đoán. Theo NME, Robbie Williams muốn lên án Nga dính líu vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal, khiến quan hệ chính trị giữa Nga và Anh trở nên căng thẳng. The Guardian đưa tin Nghị sĩ Đảng Lao động Anh - Stephen Doughty - bất bình: "Tôi ngạc nhiên và thất vọng khi nghe tin một nghệ sĩ Anh vĩ đại như Robbie Williams - người tích cực hoạt động vì nhân quyền và ủng hộ cộng đồng LGBT - xuất hiện ở lễ khai mạc World Cup và trả đũa Nga như vậy". Bill Bowder - tổng giám đốc quỹ đầu tư Hermitage Capital Management của Mỹ - viết trên Twitter: "Robbie Williams, có nhiều cách để kiếm tiền. Bán linh hồn cho các chính trị gia không phải là ý hay".

Người dân Anh cũng không ủng hộ hành động của Robbie. Người dùng Robin ChiChipperfield bày tỏ trên Twitter: "Tôi thích Robbie Williams nhưng tôi không thể tưởng tượng anh có thể hành động như vậy ở lễ khai mạc World Cup của người Nga. Nếu chúng ta tổ chức World Cup và mời một ca sĩ Nga, họ sẽ làm gì đây?". Tài khoản Josh Howe bày tỏ: "Tại sao Robbie lại hành động xấu xí như vậy trước hơn sáu tỷ người?". Nam danh ca chưa bình luận về sự việc.

Robbie Williams mặc suit họa tiết tại lễ khai mạc World Cup.

Trước lễ khai mạc, Robbie Williams bày tỏ anh muốn trình diễn ca khúc Party Like a Russian nhưng không được ban tổ chức thông qua. Năm 2016, sau khi phát hành single Party Like a Russian, Robbie Williams vấp làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ Nga. MV bị nhận xét thể hiện sự phân biệt chủng tộc, đồng thời đả kích các lãnh đạo nước này. Một số báo Nga đưa tin danh ca người Anh bị cấm diễn tại Nga vĩnh viễn. Robbie Williams sau đó đăng đàn xin lỗi và giải thích anh không có ý xúc phạm người Nga. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) không bình luận về chi tiết trên.

Trước đó, Robbie Williams cho biết anh tự hào khi được chọn là người trình diễn ở khai mạc World Cup: "Tôi đã gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, việc hát mở màn World Cup 2018 trước 80.000 cổ động viên cùng hàng triệu người hâm mộ là giấc mơ từ thời niên thiếu của tôi. Tôi hạnh phúc, háo hức khi được trở lại Nga và cống hiến một tiết mục độc đáo, không thể nào quên".

Robbie Williams sinh năm 1974 tại Anh. Anh là thành viên ban nhạc Take That giai đoạn 1990 - 1995 và 2009 - 2012. Robbie Williams nổi tiếng với các ca khúc như Feel, Angels, Supreme... Ngoài ca hát, Robbie Williams có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá. Năm 2006, anh sáng lập giải đấu Soccer Aid, quy tụ nhiều người nổi tiếng và một số cầu thủ chuyên nghiệp để gây quỹ cho tổ chức UNICEF của Anh. Năm 2005, Robbie Williams từng thành lập câu lạc bộ bóng đá LA Vale trong thời gian sinh sống tại Los Angeles, Mỹ. Đội tan rã năm 2007.

Hà Thu