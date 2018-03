Richard Marx không áp lực khi trình diễn sau Modern Talking

Richard Marx đến Việt Nam biểu diễn

Richard Marx đến Việt Nam tối 18/12 và tham gia buổi họp báo đêm nhạc Christmas Concert chiều 19/12 tại Hà Nội. Tài tử 53 tuổi diện sơ mi tối màu lịch lãm.

Richard Marx khẳng định mình không hề gặp áp lực khi trình diễn ở Việt Nam ngay sau Thomas Anders của nhóm nhạc Modern Talking. Nam ca sĩ rất mong đến giờ diễn và hứa hẹn "cháy" hết mình.

Dù hát cùng chương trình với hai diva nhạc Việt - Thanh Lam và Hà Trần, họ không có màn kết hợp nào.

Richard Marx luôn mỉm cười trước các câu hỏi của báo giới.

Richard Marx tiết lộ ông sáng tác bài hát dựa trên cảm xúc bản thân, việc chúng trở thành "hit" được yêu mến toàn cầu khiến ông bất ngờ. Nam ca sĩ cho biết trong đêm nhạc, ông sẽ trình diễn nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả như Right here waiting, Now and forever, Don’t mean nothing, Shouldn’t known better… Ngoài ra, ông cũng sẽ hát Save us - ca khúc mới mà Richard từng trình diễn với ba con trai.

Trong họp báo, Richard Marx được hỏi lý do ông từng chọn hát ca khúc Help của ban nhạc Anh huyền thoại The Beatles trong một sự kiện năm 1989 ở Đức. Đó cũng là thời điểm Bức tường Berlin sụp đổ. Nam ca sĩ người Mỹ tự hào kể đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời ông. Khi đó, Richard đang lưu diễn ở Đức cùng Tina Turner. Richard quyết định chọn hát bài Help vì ca khúc có thể nói lên tiếng nói của người dân Đông Đức lúc bấy giờ. Mãi đến sau này ông mới biết sự kiện đó được phát đi trên toàn cầu.

Richard Marx nhận hoa từ đại diện đơn vị tổ chức sự kiện.

Ca sĩ Richard Marx tâm sự trước kia, ông chỉ biết đến Việt Nam qua những bức ảnh. Tuy nhiên, ông luôn nghĩ rằng Việt Nam có nhiều điểm khác biệt với các nước Đông Nam Á mà ông từng lưu diễn. Hôm qua, khi bước trên một con phố nhỏ ở Hà Nội, Richard đã cảm nhận rõ rệt sự khác biệt ấy. Tuy nhiên, cảm xúc này khá đặc biệt và ông khó có thể diễn tả thành lời.

* Video: Richard Marx chia sẻ tại họp báo chiều 19/12

Vĩ Thanh

Ảnh: Giang Huy

Video: Trần Huấn