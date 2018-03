Richard Marx đến Việt Nam biểu diễn

Richard Marx khoe ảnh cưới / Ca sĩ 'Right Here Waiting' và vợ ly hôn

Richard Marx sẽ thể hiện các ca khúc kinh điển gắn liền tên tuổi ông cùng một số sáng tác mới. Chương trình do nhạc sĩ Quốc Trung làm đạo diễn âm nhạc.

Ca sĩ Richard Marx.

Richard Marx (tên đầy đủ là Richard Noel Marx) sinh năm 1963 tại Chicago, Mỹ. Ông là một ca sĩ nhạc Pop kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất. Richard có nhiều bài hát được xếp hạng cao trong thập niên 1980 và 1990 như Endless Summer Nights, Now and Forever, Hazard...

Có thế mạnh ở dòng nhạc trữ tình nhưng một số ca khúc Rock cổ điển của ông như Don't Mean Nothing, Should've Known Better, Satisfied, Too Late To Say Goodbye cũng rất nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, ca khúc Right Here Waiting của Richard Marx được coi là một trong những bài hát tiếng Anh được yêu thích nhất những năm 1990.

Richard Marx được ghi nhận là nghệ sĩ đầu tiên có bảy đĩa đơn lọt vào top 5 của hệ thống xếp hạng ở Mỹ.

Đức Trí