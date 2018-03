Richard Marx đàn hát không cần micro tại Hà Nội

Richard Marx đến Việt Nam biểu diễn / Richard Marx không áp lực khi trình diễn sau Modern Talking

Richard Marx là một trong những khách mời được chờ đợi nhất của Chrismast Concert. Suốt buổi tối, khi nam ca sĩ chưa lên sân khấu, người hâm mộ tại Nhà hát Lớn Hà Nội đứng ngồi không yên. Khi ông xuất hiện ở phần cuối chương trình cùng cây guitar gỗ quen thuộc và nói "Xin chào", cả khán phòng gần như nổ tung với những tràng vỗ tay không ngớt.

Danh ca người Mỹ gây ấn tượng bởi sự thân thiện, giản dị.

Trong khoảng 40 phút, nam ca sĩ chiêu đãi khán giả Hà Nội bữa tiệc âm nhạc không khoa trương mà lắng đọng và giàu cảm xúc.

Richard Marx lần lượt trình diễn các bản nhạc quen thuộc như Now and forever, Hazard, Satisfied, Never take me dancing… Giữa các phần biểu diễn, Richard tương tác cùng khán giả. Ông nói những câu tiếng Anh đơn giản và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Richard tâm sự ông cảm thấy rất vui khi được đến Việt Nam. Giọng ca đình đám cũng nói từ "Cảm ơn" bằng tiếng Việt và còn cho rằng từ này phát âm rất giống "Come on" trong tiếng Anh.

Khi Richard Marx trình diễn Angelina - ca khúc được lấy cảm hứng từ chính mối tình tan vỡ trước đây của ông, hàng trăm khán giả vỗ tay theo giai điệu từ đầu đến cuối. Với nhạc phẩm Until I find you again, Richard phấn khích đến nỗi tự rút dây loa của đàn và hát không cần micro để xuống gần khán giả hơn.

Richard Marx giữ tinh thần thoải mái suốt buổi diễn.

Nam ca sĩ cũng trình diễn sáng tác mới Save me từng được ông thu âm cùng ba con trai, trong đó mỗi người chơi một nhạc cụ gồm guitar, trống, piano. Khi Richard hát, hình ảnh các con hiện trên màn hình lớn tạo cảm xúc cho khán giả.

Ở tuổi 53, giọng hát của Richard Marx không hề có dấu hiệu đi xuống mà càng trở nên nam tính, trầm khàn và dày dặn hơn. Ông dễ dàng chinh phục những nốt cao, đưa người nghe đến từng đợt cao trào cảm xúc mãnh liệt. Kỹ thuật rung giọng đặc biệt của ông cũng mang đến cho những bản nhạc quen thuộc nhiều màu sắc mới lạ. Ngoài ra, ngón đàn điêu luyện của Richard Marx là một điểm cộng trong đêm diễn. Nó giúp ông linh hoạt, dễ dàng biến tấu, điều chỉnh cách hát theo dụng ý của mình.

Không gian Nhà hát Lớn Hà Nội vốn cổ kính, trang nghiêm. Những chương trình âm nhạc được tổ chức tại đây thường mang tính bác học và hướng đến đối tượng lớn tuổi. Việc một ca sĩ nhạc nhẹ như Richard Marx có thể khuấy động bầu không khí và lôi kéo khán giả "cháy" cùng cho thấy tài năng, sự duyên dáng và sức hút của ngôi sao người Mỹ.

Nam ca sĩ say sưa hát "Right here waiting you".

Cuối chương trình, sau khi biểu diễn gần 10 nhạc phẩm cùng guitar, Richard chuyển sang chơi đàn piano. Khi những nốt nhạc đầu tiên ngân vang, người hâm mộ lập tức nhận ra giai điệu quen thuộc của bản tình ca Right here waiting và nhanh chóng hòa giọng cùng ông.

Đêm nhạc kết thúc vào khoảng 22h30. Sau khi Richard Marx chào khán giả và bước vào hậu trường, những tiếng reo hò, huýt sáo vẫn vang lên không ngớt. Nhiều khán giả đứng tuổi vận comple lịch sự không ngại hôn gió và hét to "I love you" để thể hiện tình yêu với Richard Marx. Gần 23h, dọc hành lang và trước sảnh nhà hát, vài tốp người vẫn say sưa lẩm nhẩm theo giai điệu của ca khúc hạ màn: "Wherever you go/ Whatever you do/ I will be right here waiting for you…".

Vĩ Thanh

Ảnh: Giang Huy