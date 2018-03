Quốc Trung: 'Tiền bán vé Monsoon không bù nổi 20% chi phí sản xuất'

Lễ hội 'Gió mùa' gợi nhiều xúc cảm cho người xem / Quốc Trung và cuộc chơi tốn kém tại Monsoon Music Festival

Chiều 9/11, nhạc sĩ Quốc Trung tổ chức họp báo về Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa tại Hà Nội.

Vấn đề khó khăn về tài chính tiếp tục được trưởng ban tổ chức nhắc đến trong cuộc họp báo. Nhạc sĩ cho biết việc bán vé chưa bao giờ mang về nguồn thu cho Monsoon. Anh lấy ví dụ 2016 là năm Monsoon bán được nhiều vé nhất khi có ban nhạc Scorpions tham gia. Tuy nhiên, tiền vé thu được chưa đảm bảo nổi 20% chi phí sản xuất.

Quốc Trung cho biết việc xin tài trợ cũng gặp khó bởi thủ tục xin giấy phép biểu diễn hoàn thành rất muộn, họ phải thay đổi ngày biểu diễn tới ba lần. Tuy vậy, Quốc Trung thấy may mắn khi vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn bè, đối tác. Anh cho biết có nhiều người bạn thân còn giấu tên khi gửi tiền tổ chức chương trình. Họ cũng không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì khi ủng hộ chương trình.

Nhạc sĩ Quốc Trung.

Trưởng ban tổ chức cho biết sau ba năm tổ chức, đây sẽ là chương trình Monsoon cuối cùng được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Nhạc sĩ giải thích: "Từ 2018 trở đi, chúng tôi phải chọn một địa điểm khác. Chúng tôi đã nhiều lần thuyết phục Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhưng không thành. Tuy vậy, tôi vẫn cảm ơn các cơ quan quản lý vì đã ủng hộ lễ hội âm nhạc suốt thời gian qua".

Nhạc sĩ cho biết việc tìm một địa điểm mới phù hợp, tương xứng là một điều khó. "Chúng tôi xin phép treo giải thưởng cho những ai tìm được nơi tổ chức tương đương với Hoàng thành Thăng Long, dù chỉ bằng 90% cũng được. Tôi luôn muốn Monsoon được tiếp tục. Để có lời hứa nó sẽ diễn ra ở đâu, lúc nào từ năm 2018 thì hiện chưa có câu trả lời nhưng chắc chắn nó sẽ không dừng lại", anh chia sẻ.

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa sẽ diễn ra từ ngày 10 - 12/11. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như nhóm Ngọt, Da LAB, SlimV, Hoàng Touliver, Đông Hùng... Một số ban nhạc quốc tế cũng góp mặt trong lễ hội như Lost Frequencies (Bỉ), Chris Minh Doky & The Electric Nomads (Đan Mạch), Biuret (Hàn Quốc), BUD (Anh), Garden City Movement (Israel), I wear* experiment (Estonia), Lavagance (Slovakia), Lowly (Đan Mạch) và The other shi (Đức).

Đức Trí