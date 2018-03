Quốc Thiên thu ‘Last Christmas’ cho Giáng sinh

Uyên Linh, Quốc Thiên hỗ trợ top 10 Idol / Quốc Thiên đầy tự sự trong 'Lạc'

Sau khi tung album Lạc được khá nhiều khán giả ủng hộ, Quốc Thiên cùng hai người bạn thân là VJ Sĩ Thanh và ca sĩ Trần Tùng Anh tiếp tục thực hiện một MV Giáng sinh sôi động với giai điệu của ba ca khúc – Last Christmas, Jingle Bell Rock và We Wish You A Merry Christmas.

Bìa đĩa đơn Giáng sinh của bộ ba Quốc Thiên, Sĩ Thanh và Trần Tùng Anh.

Cả ba bạn trẻ đều hy vọng MV lần này là món quà ý nghĩa gửi đến khán giả cũng như người hâm mộ trong ngày lễ Noel cũng như đón chào năm mới.

Ngoài đời là những người bạn thân với nhau, nhưng đây lại là lần đầu cả ba cùng nhau bắt tay thực hiện một dự án và đây được coi là bước thử nghiệm của Quốc Thiên, Sĩ Thanh và Trần Tùng Anh nhằm chuẩn bị cho hàng loạt kế hoạch âm nhạc trong năm mới 2013.

Hình ảnh vui nhộn, rực rỡ sắc màu Giáng sinh của bộ ba.

MV Liên khúc Giáng sinh còn có sự góp mặt của những hot boy, hot girl đang được giới trẻ trên mạng yêu thích như Kelbin Lei, Phương Bella, Ngọc Thảo…

Liên khúc Giáng sinh chính thức ra mắt vào ngày 14/12 ở khắp các kênh truyền hình dành cho giới trẻ trên cả nước.

Việt Lê