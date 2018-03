Quang Lê: 'Fan Ngọc Sơn chỉ trích tôi vì dám bực bội với anh ấy'

Quang Lê song ca cùng Hà My trong đêm nhạc Bolero

Chiều 8/5, Ngọc Sơn, Quang Lê dự buổi ra mắt đêm nhạc Bolero tại TP HCM. Giữa họp báo, Quang Lê kể lại một sự cố xảy ra gần đây giữa anh và đồng nghiệp. Trong tập 9 cuộc thi Thần tượng Bolero phát sóng đầu tháng 5, Ngọc Sơn khuyên một thí sinh nên dùng kỹ thuật hát một hơi thay vì ngắt ra làm hai. Quang Lê phản bác: "Nãy giờ em bực bội với anh Sơn vụ này. Đó là phong cách, người ta cắt hơi ra sao thì kệ họ chứ". Ngọc Sơn phân trần: "Thì mời anh làm giám khảo là để góp ý cho thí sinh mà".

* Quang Lê, Ngọc Sơn tranh luận trên ghế "nóng"

Quang Lê: 'Tôi bị fan Ngọc Sơn chửi vì dám bực bội với anh ấy'

Quang Lê kể sau khi chương trình phát sóng, nhiều fan Ngọc Sơn nhắn vào Facebook và chỉ trích. Người hâm mộ nói với ca sĩ Ngọc Sơn là thần tượng của họ, "sao anh dám bực bội với anh Ba (tên thân mật của Ngọc Sơn)". "Tôi chỉ biết ngậm ngùi", Quang Lê chia sẻ.

Quang Lê kể chuyện bị nhiều fan Ngọc Sơn chửi

Quang Lê giải thích thêm, việc giám khảo bất đồng với nhau chỉ là tình tiết giúp tăng thêm màu sắc cho game show. "Đây cũng là nỗi khổ của nghệ sĩ. Song game show mà không có kịch tính thì sẽ rất chán", anh nói. Giọng ca Đập vỡ cây đàn cũng khẳng định giữa anh và Ngọc Sơn không có chuyện bất hòa sau sự cố trên. Mới đây cả hai còn hát chung với danh ca Thái Châu trong một chương trình.

Nghe đàn em phân trần, Ngọc Sơn ngồi kế bên tỏ ra ái ngại. Anh khẳng định dù ai nói gì về Quang Lê, anh cũng không có suy nghĩ ganh ghét đàn em. Ngọc Sơn đề nghị Quang Lê cùng anh song ca ngay tại sự kiện ca khúc Thương về miền Trung. Sau đó, hai nghệ sĩ quyết định sẽ hát chung trong đêm nhạc tới dù ban đầu không có ý định này.

* Ngọc Sơn, Quang Lê ngẫu hứng hát "Thương về miền Trung"

gọc Sơn, Quang Lê ngẫu hứng hát 'Thương về miền Trung'

Trong chương trình Tuyệt phẩm song ca, Quang Lê sẽ hát cùng ca sĩ Hà My nhiều ca khúc như Tuyết lạnh, Không phải tại chúng mình... Nam ca sĩ cho biết lần đầu anh song ca với Hà My là lúc mới bắt đầu đi hát ở Mỹ. Khi đó, anh chưa nổi tiếng, còn Hà My đã là tên tuổi ăn khách. Anh cảm nhận Hà My sở hữu chất giọng nữ cao ngọt ngào, cùng tông với giọng anh nên có thể kết hợp trong nhiều ca khúc. Một thời gian, họ là cặp song ca ăn ý trước khi Quang Lê chuyển sang hát cùng giọng ca hải ngoại Mai Thiên Vân.

* Quang Lê, Hà My song ca

Quang Lê, Hà My hát 'Không phải tại chúng mình'

Chương trình cũng có sự góp mặt của hai giọng ca Trường Vũ và Hạ Vy. Họ cùng thể hiện những ca khúc Mai lỡ hai mình xa nhau, Nếu chúng mình cách trở... Đêm nhạc diễn ra ngày 14/5 tại TP HCM.

* Trường Vũ, Hạ Vy song ca

Trường Vũ, Hạ Vy song ca

Tam Kỳ