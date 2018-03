Pussycat Dolls truyền lửa cho 'Triệu phú ổ chuột'

Nhóm nhạc Pussycat Dolls. Ảnh: Hotcelebs.

Phiên bản gốc của "Jai Ho" do nam danh ca kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Ấn Độ A.R. Rahman thể hiện và ca khúc này vừa qua cũng giành được giải Oscar ở hạng mục Bài hát trong phim xuất sắc. Phiên bản remix với tên tiếng Anh là “You're My Destiny” được soạn bởi A.R. Rahman và do Ron Fair sản xuất. Đạo diễn hình ảnh nổi tiếng Thomas Kloss là người dàn dựng video clip cho ca khúc này.

Nhạc sĩ A.R. Rahman biểu diễn "Jai Ho" tại lễ trao giải Oscar 2009. Ảnh: AP.

"Jai Ho" (You Are My Destiny) qua sự thể hiện của girlband gợi cảm Pussycat Dolls mang tiết tấu mạnh mẽ và sôi động hơn so với bản gốc. Nhà sản xuất A.R. Rahman vẫn góp giọng trong ca khúc này. Nicole Scherzinger - thủ lĩnh của Pussycat Dolls - phát biểu: “Thật vinh dự khi được hợp tác với A.R. Rahman và trở thành một phần của Slumdog Millionaire. Bộ phim thực sự để lại cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ và tôi hy vọng phiên bản ca khúc Jai Ho với tên gọi tiếng Anh You’re My Destiny của chúng tôi sẽ được khán giả đón nhận nồng nhiệt”.

Một cảnh trong video clip sôi động của "Jai Ho" remix. Ảnh: AOL.

Video clip được quay tại thành phố Vienna. Trong single lần này, 5 thành viên của Pussycat Dolls hóa thân thành những cô gái digan, hippie xuất hiện ở một phiên chợ tấp nập. Tất nhiên không thể thiếu những màn nhảy sôi động, quyến rũ của girlband được coi là gợi cảm nhất thế giới hiện nay. Đặc biệt, trong video clip này còn có màn vũ đạo ở sân ga khi các cô gái của Pussycat Dolls cùng mọi người hòa vào một điệu nhảy giống như cảnh cuối cùng trong bộ phim Slumdog Millionaire với vũ điệu của dàn diễn viên.

"Jai Ho" (You Are My Destiny) của Pussycat Dolls với sự góp mặt của A.R. Rahman đã nhảy vào vị trí số 15 trên bảng xếp hạng âm nhạc Top 100 Billboard ngay từ tuần đầu tiên xuất hiện.

Phim Triệu phú ổ chuột dự kiến được trình chiếu tại Việt Nam từ ngày 30/4.

Mai Như Ngọc