Psy chia tay công ty quản lý sau tám năm gắn bó

'Gangnam Style' vượt hơn ba tỷ lượt xem trên Youtube / Hoà Minzy hóa thân thành Psy

Ngày 15/5, Billboard đưa tin YG Entertainment và Psy xác nhận chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, YG Entertainment bày tỏ họ luôn sẵn sàng hỗ trợ sự nghiệp của Psy. Trang Yonhap cho biết Psy sẽ mở công ty riêng. Cộng đồng khán giả Hàn Quốc kỳ vọng quyết định trên sẽ tạo ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

* MV "Gangnam Style"

"Gangnam Style" - Psy

Psy gia nhập YG Entertainment năm 2010. Năm 2012, anh phát hành MV Gangnam Style. Bài hát có giai điệu vui nhộn và điệu nhảy ngựa độc đáo nhanh chóng "gây sốt" toàn cầu. Forbes đánh giá Gangnam Style giúp văn hóa K-pop phổ biến hơn trên toàn thế giới, là MV được xem nhiều trên Youtube trong 5 năm. Ca khúc chỉ mới đánh mất ngôi vị dẫn đầu lượt xem trên Youtube hồi tháng 7 năm ngoái. Hiện MV đạt 3,1 tỷ lượt xem, đứng vị trí thứ ba trong danh sách những MV được xem nhiều nhất trên Youtube, sau Despacito của Luis Fonsi - Daddy Yankee (5,1 tỷ lượt xem) và See You Again của Wiz Khalifa - Charlie Puth (3,2 tỷ lượt xem).

Ca sĩ Psy sinh năm 1977, là một trong số ít ca sĩ Hàn Quốc được biết đến trên toàn thế giới.

Sản phẩm cuối cùng Psy phát hành với YG Entertainment là album 4x2 = 8, ra mắt tháng 5 năm ngoái. Các đĩa đơn I Luv It, New Face, Love có âm nhạc bắt tai, vũ điệu vui nhộn và hình ảnh rực rỡ. Đến tháng 10/2017, 4x2 = 8 đứng ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Billboard và là sản phẩm K-pop đầu tiên đạt thành tích trên.

YG Entertainment là một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, hoạt động từ năm 1996. Công ty quản lý nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nhóm nhạc Big Bang, Black Pink, diễn viên Lee Jong Suk...

Hà Thu