Phương Uyên khóc khi xem nhóm nhạc khiếm thị trình diễn / Thiều Bảo Trang: 'Tôi tủi thân vì cái bóng Phương Uyên quá lớn'

Get ready to live là ca khúc do nhạc sĩ Phương Uyên viết, có nội dung hướng đến lối sống tích cực, lạc quan. Nhạc sĩ cùng ca sĩ Thiều Bảo Trang, quán quân The Voice 2013 và 12 em nhỏ đang được chị đào tạo thể hiện.

Học trò Phương Uyên nghịch ngợm cùng nhau trong MV mới.

MV được quay đơn giản, chủ yếu gợi lên tinh thần sôi động như lời bài hát. Phương Uyên chọn bối cảnh chính tại cầu Ánh sao (quận 7, TP HCM) và hồ bơi. Để tạo sự tự nhiên, đạo diễn không gò ép các bé trong một kịch bản nào. Mỗi bé được tự do thể hiện cá tính và màu sắc âm nhạc của mình. Các em được chạy nhảy, vui đùa và cười giỡn với nhau dưới sự dẫn dắt của Phương Uyên, Thiều Bảo Trang. Nhờ vậy, không khí làm việc vui vẻ, ai nấy dễ dàng hòa nhập và hoàn thành buổi quay nhanh chóng. Êkíp chia sẻ họ muốn khán giả "không thể ngồi yên" khi xem MV.

Phương Uyên ra MV Tết cùng các học trò nhí

Phương Uyên nói về thông điệp của sản phẩm mới: "Con đường chinh phục đam mê âm nhạc nhiều chông gai nhưng tôi khuyên các bạn trẻ đừng chùn bước. Chúng tôi sẽ luôn ở bên, truyền cảm hứng nếu bạn cần".

Cách đây hai năm, nhạc sĩ Phương Uyên mở trường dạy nhạc dành cho thiếu nhi. Nhạc sĩ tâm sự mong ước của chị là đào tạo, định hướng những bé có năng khiếu âm nhạc đi theo con đường đúng đắn.

Vân An