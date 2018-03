Phương Thanh mang 'Gương mặt thân quen' lên sân khấu

Phương Thanh được giải oan cho việc nói nhiều

Vai "phản diện" của Phương Thanh tạo nên nhiều cảm xúc thương, ghét trái chiều cho người xem Gương mặt thân quen. Đến tập gần cuối, khán giả mới vỡ ra đó chính là "nhiệm vụ" của nữ ca sĩ nhằm tạo nên kịch tính cho chương trình. Nhờ đó, cô Chanh nhận được nhiều thông cảm và yêu mến hơn. Đáp lại, nữ ca sĩ quyết định thể hiện lại tiết mục ấn tượng của mình trên sân khấu.

Phương Thanh giả trai trong "Gương mặt thân quen".

Midnight Lady (xem clip) của Chris Norman sẽ được Phương Thanh hát lại với chất giọng khàn, gằn đặc trưng cùng phong cách biểu diễn nam tính. Ngoài ra, cô còn giới thiệu thêm một ca khúc mới trong album sắp phát hành mang tên Tha lỗi cho nhau.

Đêm Âm nhạc và Bước nhảy tiếp tục là nơi để các ca sĩ trình làng những bài hát mới, tiếp cận với công chúng. Vừa khuấy động sân khấu này trong tháng 3, Mỹ Tâm nhanh chóng quay lại để giới thiệu các sáng tác mới của cô trong album "Tâm". CD này phát hành chưa lâu đã gây tiếng vang lớn, tiêu thụ được 5.000 bản trong ngày đầu tiên. Với thành công này, Mỹ Tâm muốn phá được kỷ lục của chính cô về lượng phát hành sau album "Ngày ấy và Bây giờ".

Vừa ra mắt video clip, Trà My lập tức đưa bài hát Ngày anh không đến lên sân khấu để giới thiệu với khán giả. Ca sĩ Lý Hải trở lại sân khấu sau thời gian tập trung cho con nhỏ và công việc kinh doanh. Anh sẽ hát hai ca khúc mới Nếu em muốn và Em hạnh phúc là anh an lòng.Hiền Thục đang bận rộn cho vai trò giám khảo The Voice Kid phiên bản Việt cũng nhận lời góp mặt.

Diễn ra vào tối 6/4, đêm Âm nhạc và Bước nhảy tháng 4 còn có sự tham gia biểu diễn của: Dương Triệu Vũ, Khánh Ngọc, Noo Phước Thịnh, Thảo Trang, Quốc Thiên, Hồ Bích Ngọc, Đồng Lan, Don Nguyễn, nhóm 365...

Trung Sơn