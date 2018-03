Phương Thanh hát lại hit thời Làn Sóng Xanh

Biến đổi ngoại hình của Phương Thanh sau 20 năm / Phương Thanh: 'Tôi vừa chịu nỗi đau mất bốn người thân'

Trong chương trình "Âm nhạc và bước nhảy", Phương Thanh sẽ trình diễn lại liên khúc gồm những bài hát nổi tiếng thập niên 1990 giúp nữ ca sĩ liên tục đứng đầu bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Ngoài ra, chị còn thể hiện bài dân gian đương đại mang tên Con cò (Lưu Hà An sáng tác) nằm trong album Về quê mới phát hành của mình.

Phương Thanh đội tóc giả trong buổi tập hát chuẩn bị cho chương trình sắp tới.

Trên sân khấu chương trình này, chị "Chanh" sẽ đội tóc giả với mái ngố như trước đây để khán giả gặp lại hình ảnh Phương Thanh ngày nào. "Phương Thanh sau 20 năm khác trước nhiều. Vẫn là ca khúc cũ nhưng tôi sẽ thể hiện với tinh thần lạc quan, tươi mới hơn chứ không sầu não, lụy tình", chị nói.

Ngoài Phương Thanh, Cao Thái Sơn còn hóa thành Ninja cùng vũ đoàn thể hiện ca khúc Feel the beat. Hoàng Yến Chibi sẽ hóa thành nàng Lọ Lem và thể hiện ca khúc Cinderella - lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu. Chương trình còn có sự tham gia của Phương Trinh Jolie, Đào Bá Lộc, Bảo Kun, Only C, Lou Hoàng...

Chương trình phát sóng vào 20h ngày 5/11.

