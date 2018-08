Phong độ trình diễn trồi sụt của Demi Lovato

Demi Lovato bất tỉnh vì dùng heroin quá liều / 8 năm vật lộn với ma túy của Demi Lovato

Mới đây, Demi Lovato bất tỉnh tại nhà riêng vì dùng heroin quá liều. Trên People, đại diện của Demi Lovato cho biết cô đã tỉnh lại và bắt đầu nói chuyện với người thân. Từ nhiều năm nay, Demi Lovato đối mặt với chứng nghiện ngập, chán ăn và giảm sút tinh thần. Ma túy khiến tinh thần cô bất ổn, phong độ lên xuống thất thường.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc "Camp Rock" do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là "Don't Forget" (2007), "Here We Go Again" (2009), "Tell Me You Love Me" (2017)...

Demi Lovato được đánh giá là giọng nữ cao tiềm năng, mang dáng dấp của một diva. Kỹ thuật thanh nhạc của cô vượt trội so với những người bạn cùng lứa trưởng thành từ Disney như Selena Gomez, Miley Cyrus. Ca sĩ có thể lên được ba quãng tám. Cô gây chú ý khi thể hiện bản This Is Me trong phim ca nhạc Camp Rock với chất giọng khỏe và giàu cảm xúc. Ca khúc khuyến khích tinh thần sống mạnh mẽ, cổ vũ những người trẻ theo đuổi ước mơ của mình, nhanh chóng được yêu thích và phổ biến, nhiều bản cover ra đời. Các bản hát live của Demi cũng được nhiều fan săn đón.

* Ca khúc "This Is Me"

This Is Me - Demi Lovato

Bản nhạc Skyscraper ra đời năm 2011 là một dấu mốc đẹp khác trong sự nghiệp của Demi Lovato. Cô được hoan nghênh khi thể hiện trong chương trình America's Got Talent, Good Morning America và The Ellen Degeneres Show năm đó. Nhiều khán giả nhận xét chất giọng cảm xúc của Demi khiến họ "nổi da gà" khi thưởng thức. Năm 2015, Demi gây ấn tượng trong chương trình BBC Live Lounge khi cover trực tiếp bản hit Take Me To Church của Hozier. Cô thể hiện khả năng xử lý ca khúc tốt và được nhiều fan khen ngợi hay hơn bản gốc.

* Ca khúc "Take Me To Church"

Demi Lovato - Take Me To Church Gần đây, cô song ca cùng đàn chị Christina Aguilera ca khúc mang chủ đề nữ quyền - Fall in Line. Màn trình diễn của hai người ở lễ trao giải Billboard được khen ngợi. Trong gần 10 năm sự nghiệp, Demi Lovato từng thực hiện sáu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Các buổi biểu diễn của cô đều cháy vé. Fall in Line.

* Demi Lovato hát "Sorry Not Sorry"

Phong độ trình diễn trồi sụt của Demi Lovato

Tuy nhiên, Demi Lovato cũng nhiều lần gây thất vọng. Năm 2017, cô thể hiện hit Sorry Not Sorry theo phong cách acoustic. Cô hát thều thào, đứt quãng và hụt hơi khi lên những nốt cao. Màn trình diễn bị đánh giá là thảm họa. Trong các chuyến lưu diễn, Demi cũng nhiều lần thể hiện phong độ thất thường. Cô chới với khi lên cao, giọng hát biến dạng, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng, hụt hẫng.

Hồi tháng 6, Demi Lovato còn khiến fan tức giận vì bất ngờ hủy show sát giờ diễn ở London, Anh. Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 21h. Cửa ra vào được mở từ 18h. Tuy nhiên, đến 17h17 phút, Demi Lovato bất ngờ thông báo trên Twitter cô không thể biểu diễn vì lý do sức khỏe. Demi giải thích cô bị viêm thanh quản nặng. Nữ ca sĩ cũng đăng một đoạn video lên Instagram. Trong đó, cô xin lỗi khán giả bằng giọng khàn đặc. John Legend từng mỉa mai về năng lực của Demi Lovato khi cô được mời làm giám khảo chương trình X-factor cùng Britney Spears: "Cuộc thi sẽ rất thú vị khi giám khảo không phải là một ca sĩ thực thụ".

* Những màn biểu diễn thảm họa của Demi Lovato

Những màn biểu diễn thảm họa của Demi Lovato

Trước đó vào tháng 3, trong liveshow ở Minneapolis (Mỹ), cô và các vũ công có nhiều hành động mô tả cảnh ân ái khi trình diễn ca khúc Cool for the Summer. Demi Lovato sau đó bị nhiều fan chỉ trích vì tiết mục dung tục. Nhiều khán giả bày tỏ họ nhớ hình ảnh trong sáng của cô trong phim Camp Rock.

Sau những màn trình diễn tồi tệ, cô thường xin lỗi khán giả vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, các fan luôn hoài nghi về điều này. Trên Twitter, người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi sự nghiệp của cô nhiều lần bị gián đoạn bởi ma túy. Việc ca hát không đều đặn khiến tên tuổi cô chìm nổi, trong khi Miley Cyrus, Ariana Grande... liên tiếp gặt hái nhiều thành công.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chẳng sao cả nếu bạn cố gắng hết sức nhưng vẫn bị rơi xuống đáy vực. Bạn vẫn có thể vực dậy và quay trở lại", câu nói của Demi Lovato được nhiều fan chia sẻ lại khi cô hồi tỉnh sau khi sốc thuốc. Họ kỳ vọng Demi bỏ ma túy và tìm kiếm lại hào quang mà cô xứng đáng được nhận.

Hà Thu