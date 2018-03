Phil Collins trở lại sân khấu sau tai nạn

Phil Collins nhập viện cấp cứu do ngã trong khách sạn / Lily Collins - cô con gái thiếu thốn tình cảm của Phil Collins

Nghệ sĩ U70 biểu diễn trước 16.000 người ở Cologne và mở đầu bằng ca khúc Against All Odds. Ông hát và trò chuyện cùng khán giả với vết thương trên trán kéo dài xuống hết đuôi mắt trái.

Phil Collins chống gậy ra chào khán giả Đức

Tuần trước, Phil Collins phải nhập viện vì trượt ngã trong phòng tắm khách sạn, đập đầu xuống sàn. Hai đêm diễn tại Anh của danh ca ngay sau đó phải hủy bỏ.

Phil Collins trong đêm diễn 11/6.

Ca sĩ Another Day in Paradise giã từ sự nghiệp năm 2002. Từ đầu tuần trước, Phil Collins khởi động tour diễn Not Dead Yet tại Royal Albert Hall ở London (Anh) sau một thập kỷ nghỉ hát.

Phil Collins hát 'Against All Odds' ở Cologne

Phil Collins nổi tiếng tại Anh khi là ca sĩ hát chính và tay trống cho ban nhạc rock Genesis. Sau khi tách ra hát riêng, ông là một trong những ca sĩ thành công nhất nhóm. Các ca khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi Phil Collins là Another Day in Paradise, Against All Odds, True Colors, Everyday…

