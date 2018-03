Phát hành album cuối của Amy Winehouse vào tháng 12

Album gồm 12 ca khúc, bao gồm cả những nhạc phẩm chưa từng phát hành, các bản hát live, song ca lẫn phiên bản mới của một số bài hát đình đám. Hãng đĩa Island Records tiết lộ ngày 5/12 sẽ là thời điểm ra mắt Lioness: Hidden Treasures.

Hơn 4 tháng sau khi qua đời, album cuối cùng của Amy Winehouse được phát hành. Ảnh: WEN.

Ông Mitch Winehouse, cha của nữ ca sĩ, cho biết: "Nếu gia đình chúng tôi thấy album này không đạt được chất lượng như Frank và Back To Black, chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho phát hành. Lioness: Hidden Treasures sẽ là một 'di sản âm nhạc' mà Amy để lại cho chúng ta".

Những đối tác lâu năm của nữ ca sĩ quá cố, Mark Ronson và Salaam Remi đã cần mẫn làm việc cùng nhau trong 3 tháng qua để hoàn thiện album này. Mark cho biết: "Album này một lần nữa sẽ cho khán giả thấy tài năng và phong cách âm nhạc đặc biệt của Amy Winehouse".

"Body & Soul", ca khúc Amy hát cùng danh ca gạo cội Tony Bennett, cũng nằm trong album "Lioness: Hidden Treasures". Ảnh: WEN.

Kế hoạch phát hành Lioness: Hidden Treasures được Island Records công bố từ sau khi Amy Winehouse qua đời hôm 23/7. Sau nhiều tháng điều tra, nguyên nhân cái chết vừa được xác định là ngộ độc rượu. Amy từ giã cõi đời khi album thứ 3 của cô còn dang dở.

Amy Winehouse từng là niềm tự hào của âm nhạc Anh khi giành được 5 giải Grammy danh giá vào năm 2006 với album Back To Black. Album này tháng trước cũng được Official Chart Company công nhận là Đĩa hát bán chạy nhất tại Anh trong thế kỷ 21.

Danh sách các ca khúc nằm trong album Lioness: Hidden Treasures:

1. Our Day Will Come (Raggae Version)

2. Between The Cheats (được ghi âm tại London vào tháng 5/2008)

3. Tears Dry (phiên bản gốc ghi âm tháng 11/2005)

4. Wake Up Alone (bản demo thu âm tháng 3/2006)

5. Will You Still Love Me Tomorrow

6. Valerie (ghi âm tháng 12/2006)

7. Like Smoke (hát cùng Nas)

8. The Girl From Ipanema (ghi âm tháng 5/2002)

9. Halftime

10. Best Friends (hát live tháng 2/2003)

11. Body & Soul (hát cùng Tony Bennett)

12. A Song For You

Nô Lân