Phạm Phương Thảo làm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát

Phạm Phương Thảo: 'Tôi ích kỷ nên không yêu ai quá 5 năm'

Liveshow của Phạm Phương Thảo sử dụng toàn bộ ca khúc do cô sáng tác, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp nhiều thăng trầm. Sinh ra trong gia đình nghèo có năm người con, Phương Thảo không được bố mẹ ủng hộ theo con đường nghệ thuật. Thời sinh viên, cô chỉ được bố mẹ cho 300.000 đồng một tháng. Khi theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô được nhạc sĩ An Thuyên phát hiện năng khiếu, nâng đỡ. Năm 2003, Phạm Phương Thảo giành giải ba cuộc thi Sao Mai, đồng thời được giải thưởng "Ca sĩ được yêu thích" do khán giả bình chọn.

Phạm Phương Thảo là người đa cảm. Cô dễ khóc khi nhắc đến cuộc hôn nhan tan vỡ, chuyện lẻ bóng ở tuổi 36.

Khi tên tuổi bắt đầu gây chú ý, cô kết hôn. Ông xã làm việc tại Lào, vì thế, cô dành nhiều thời gian ở bên chồng, dần xao lãng việc ca hát. Năm 2009, vợ chồng cô ly hôn sau sáu năm chung sống. Thời gian ấy, Phương Thảo làm thơ, viết nhạc để cân bằng cuộc sống. Nhiều nhạc phẩm như Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành, Chàng vinh quy, Dọc ngang đò tình, Trăng sáng một mình, Đất mẹ ngày về, Mười đóa sen thơm... ra đời trong giai đoạn này. Phương Thảo tự nhận mình đa tình, truân chuyên. Âm nhạc của cô vì thế đề cập nhiều đến nỗi lòng phụ nữ khi yêu.

Ca sĩ cho biết cô phải dành dụm số tiền lớn để trang trải kinh phí thực hiện đêm nhạc. Tuy nhiên, cô không đặt nặng chuyện lỗ, lãi. Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn - NSND Quang Vinh - là tổng đạo diễn chương trình. Ông Quang Vinh từng là giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, nơi Phạm Phương Thảo công tác. Nhạc sĩ Thanh Phương giữ vai trò giám đốc âm nhạc. Cô mời Thanh Lam, Việt Hoàn, Trọng Tấn, Đăng Dương, Nguyễn Ngọc Anh, "Sao Mai" Thu Hằng... tham gia chương trình. Các khách mời đều hào hứng, dù không được thể hiện ca khúc sở trường của họ.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982, là ca sĩ gắn với dòng nhạc dân ca, trữ tình. Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2016.

MV 'Chàng vinh quy' MV "Chàng vinh quy" của Phạm Phương Thảo.

Hà Thu