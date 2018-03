Phạm Phương Thảo: '36 tuổi, tôi chưa có hạnh phúc trọn vẹn'

Phạm Phương Thảo bị ngã ngựa khi quay MV / Phạm Phương Thảo chi một tỷ đồng làm album mới

Chiều 13/7, Phạm Phương Thảo ra mắt album Tri ân ở Hà Nội. Chị chia sẻ được "tổ đãi" nên đã vượt qua được nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện album.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo.

Phương Thảo tâm sự sau khi giành giải Sao Mai 2003, chị được mời đi hát nhiều và gặp nhiều người thành đạt. Tuy vậy, vài người đàn ông lại thường có hành động khiếm nhã, khiến ca sĩ thấy không hợp với nghề nên bỏ hát. Chị định quay ra ôn thi đại học để đi làm báo nhưng cuối cùng vẫn quay lại sân khấu. Lúc lấy chồng, chị bỏ ca hát lần hai vì muốn chăm lo gia đình. Đến khi ly hôn, chị quyết định "sẽ hát đến lúc bị chê già, xấu mới thôi".

Khi được hỏi về việc tìm kiếm tình yêu mới sau đổ vỡ hôn nhân, giọng ca Sao Mai chia sẻ: "Ở tuổi 36, tôi chưa có hạnh phúc trọn vẹn với chồng, con để khoe như mọi người. Tôi muốn sống bình thường như bao phụ nữ nhưng số phận mỗi người mỗi khác, đành chấp nhận".

Phạm Phương Thảo từng kết hôn với một doanh nhân vào năm 2004. Sau 5 năm chung sống, họ chia tay. Một thời gian sau, cô dồn tâm trí cho công việc để quên nỗi buồn. Ca sĩ cũng cố gắng tìm lại cảm xúc với tình yêu trong suốt 8 năm qua. "Tôi vẫn yêu rất cuồng nhiệt", Phương Thảo nói.

* Phạm Phương Thảo hát 'Ru em nắm đất Truông Bồn'

Êkíp của Phạm Phương Thảo đi cả nước để quay hình các MV nằm trong album mới của chị. Trong một lần thực hiện cảnh quay cuối của MV Ru em nắm đất Truông Bồn ở Vĩnh Phúc, chị bị một mảnh sành đâm khá sâu vào chân khi lội qua suối. Vết thương khiến ca sĩ vào bệnh viện ở Hà Nội khâu bốn mũi.

Tri ân gồm các ca khúc như: Chấp chới sông Lam, Đất mẹ ngày về, Con xin ở lại nơi này, Ân tình mẹ, Trồng cây lại nhớ đến Người, Mười đóa sen thơm, Mẹ Việt Nam... Trong đó, ca khúc Mẹ Việt Nam là tác phẩm của cố nhạc sĩ An Thuyên. Ông từng đưa bài hát này cho học trò để thu âm thử. Nhạc sĩ An Thuyên qua đời khi Phạm Phương Thảo chưa kịp ra sản phẩm hoàn chỉnh. Ba tác phẩm gồm Đất mẹ ngày về, Mười đóa sen thơm và Ru em nắm đất Truông Bồn do ca sĩ sáng tác.

Trương Tùng