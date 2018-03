Ông xã Trà My ủng hộ vợ trở lại với âm nhạc

Trà My khoe vóc dáng 'gái một con' / Trà My Idol rạng rỡ trong ngày rước dâu

Trà My Idol hoạt động trở lại sau gần ba năm vắng bóng để sinh con và chăm sóc gia đình. Chồng nữ ca sĩ - anh Tô Văn Đức - đưa vợ đến địa điểm họp báo ra mắt sản phẩm mới..

Khi vợ chia sẻ về hoạt động âm nhạc, anh Đức ngồi lặng lẽ, chăm chú theo dõi. Chồng ca sĩ Trà My sinh năm 1984, là doanh nhân người Việt gốc Hoa. Họ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2014 và có con trai đầu lòng nửa năm sau đó.

Ông xã Trà My Idol - Tô Văn Đức - xuất hiện tại họp báo ra mắt MV của vợ. Ảnh: Mr.Bil.

Nữ ca sĩ tâm sự, ban đầu chồng cô không muốn vợ xuất hiện quá nhiều trong làng giải trí. Để có thể trở lại ca hát, cô dành nhiều thời gian trò chuyện và thuyết phục anh hiểu thêm về công việc, đam mê của mình. Cuối cùng, Trà My cũng có được sự ủng hộ từ ông xã và gia đình chồng.

Hiện nữ ca sĩ cảm thấy cô đã "nạp đủ năng lượng" cho lần tái xuất và ấp ủ nhiều dự án âm nhạc mới. "Trước đây tôi hướng về hình ảnh cô gái trẻ trung, năng động. Bây giờ đã có gia đình, sinh con nên tôi muốn mình là người phụ nữ chín chắn, quyến rũ theo cách phù hợp", cô nói.

Ca khúc Let me feel your love tonight kể về đôi tình nhân luôn biết vượt qua mọi rào cản để hạnh phúc bên nhau. Bài hát do tác giả Rhymastic sáng tác riêng cho Trà My từ ba năm trước.

* MV "Let me feel your love tonight"

Ông xã Trà My đến mừng vợ ra mắt MV mới

