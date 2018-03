One Republic ‘cháy’ hết mình với 10.000 khán giả Bangkok

Nghệ sĩ quốc tế liên tục tới Bangkok biểu diễn năm nay / Lễ trao giải MAMA của Hàn Quốc đến Việt Nam

Lần đầu tiên biểu diễn ở Thái Lan, Ryan Tedder chia sẻ anh bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của khán giả. Ryan Tedder chiều lòng khán giả khi học nhiều câu tiếng Thái để giao lưu và không ngừng khen đồ ăn của đất nước này.

Bangkok là một trong những điểm đến tại châu Á của nhóm nhạc, bên cạnh Hong Kong, Nhật Bản. Nhiều khán giả tới từ các nước và vùng lãnh thổ lân cận có mặt để thưởng thức, khiến các chàng trai phấn khích bày tỏ "đây là một trong những trạm dừng chân đem lại nhiều cảm xúc nhất".

Sân khấu đơn giản, ngập tràn ánh sáng.

Bắt đầu từ 20h30, các thành viên One Republic mở màn bằng ca khúc Stop & Stare, lập tức nhận được sự tán thưởng từ 10.000 khán giả. Suốt hai tiếng biểu diễn không ngừng nghỉ, nhóm mang tới chùm 20 ca khúc đầy máu lửa. Có lúc, khán giả hát theo lời các ca khúc quen thuộc như Secrets, Apologize, Halo, Happier…, có khi gào thét theo sự cuồng nhiệt của Ryan Tedder trên sân khấu. Anh vừa chơi piano, vừa đánh guitar và thường xuyên chạy nhảy khắp các bục sân khấu.

Đêm diễn được trang trí đơn giản, chỉ có các nhạc cụ và các thành viên ban nhạc. Mọi thứ kích thích thị giác đều không được sử dụng, nhờ thế khán giả chỉ tập trung lắng nghe âm nhạc. Khoảnh khắc ca khúc Counting Stars được cất lên, hầu hết khán giả tự động bật điện thoại, tạo nên không gian mờ ảo, như một bầu trời sao vây quanh các chàng trai.

* "Counting Stars" - One Republic

"Counting Stars" - One Republic

Như Ryan Tedder chia sẻ trong đêm diễn, ca khúc Apologize đã ra đời 10 năm nhưng vẫn chứng tỏ sức sống mãnh liệt và là tác phẩm không thể thiếu trên các sân khấu của nhóm. Theo Billboard, Apologize được đánh giá là một trong 10 bài hát hay nhất thập niên 2000. One Republic cũng là một trong những nhóm nhạc hiếm hoi tồn tại hơn 10 năm qua, với chất nhạc Pop Rock - Alternative đặc trưng. Tour diễn lần này của nhóm nhằm quảng bá cho album Oh My My.

Kết thúc đêm diễn, Ryan Tedder tiết lộ họ đang thu âm album thứ năm, dự kiến phát hành vào năm sau. Sau đó nhóm lên trang cá nhân tiếp tục bày tỏ: “Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là những khán giả nhiệt tình nhất mùa hè. Xin cảm ơn Bangkok một lần nữa”.

* "Apologize" - One Republic

"Apologize" - One Republic

Thái Việt, một khán giả từ Việt Nam sang Thái Lan thưởng thức đêm nhạc, chia sẻ: “Tôi không thể quên khoảnh khắc khán giả cùng giơ điện thoại lên và hát Apologize. Đó là một cách thể hiện tình cảm vừa nồng nhiệt, vừa sâu lắng. Tôi thật may mắn khi có mặt trong đêm diễn của nhóm nhạc mình yêu thích suốt từ thời sinh viên”.

Sau Bangkok, điểm đến tiếp theo của tour diễn là Tokyo, Nhật Bản. One Republic sẽ kết thúc tour diễn vòng quanh châu Á vào ngày 27/9 tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Minh Anh