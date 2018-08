'Nữ hoàng nhạc soul' Aretha Franklin qua đời

Các sao thăm và cầu cho Aretha Franklin bình phục / 'Nữ hoàng nhạc soul' Aretha Franklin nguy kịch vì bệnh tật / Aretha Franklin - từ ca sĩ hát nhạc phúc âm tới 'nữ hoàng nhạc soul'

Theo AP, danh ca Mỹ qua đời lúc 9h50 (giờ địa phương), sau một thời gian sức khỏe nguy kịch. Gia đình và người thân ở bên "nữ hoàng nhạc soul" trong những giây phút cuối đời.

Aretha Franklin qua đời ở tuổi 76. Ảnh: AP.

Đại diện của Aretha Franklin gửi thông cáo tới AP, tiết lộ nguyên nhân cái chết là do ung thư tuyến tụy. "Chúng tôi không thể tìm ra từ ngữ thích hợp để bày tỏ nỗi đau đớn lúc này. Chúng tôi đã mất đi chỗ dựa trong gia đình. Tình yêu bà dành cho con cháu không gì có thể sánh bằng", thông cáo viết.

Ngày tổ chức tang lễ sẽ được công bố sớm tới người hâm mộ. Aretha Franklin gặp vấn đề về sức khỏe nhiều năm gần đây. Năm 2017, bà tuyên bố ngừng đi tour vì sức khỏe không đảm bảo.

Hôm 13/8, Washington Post đăng tải về tình trạng nguy kịch của Aretha Franklin. Nhiều ngôi sao Hollywood như Stevie Wonder, Diana Ross, Mariah Carey... gửi lời thăm hỏi và động viên danh ca sớm vượt qua bệnh tật.

* Aretha Franklin thể hiện ca khúc "Respect"

"Respect" - Aretha Franklin

Aretha Franklin sinh năm 1942, là ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ. Thập niên 1960, bà được xưng tụng là "nữ hoàng nhạc soul" với các bản hit như Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Spanish Harlem... Bà được đề cử 44 giải Grammy và chiến thắng 18 giải, là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất thế giới với hơn 75 triệu đĩa. Năm 1987, bà là nữ nghệ sĩ đầu tiên có tên trong Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll. Theo tạp chí Rolling Stone, bà là một trong 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời.

Minh Anh