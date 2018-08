'Nữ hoàng nhạc soul' Aretha Franklin nguy kịch vì bệnh tật

Destiny's Child thắng lớn tại giải 'Nữ hoàng nhạc soul'

Trên Washington Post, gia đình Aretha Franklin cho biết nữ danh ca đang bệnh rất nặng. Gia đình, người quen hiện quây quần bên giường bệnh. Nhiều nghệ sĩ như Ciara, Missy Elliott... đăng lên mạng xã hội lời cầu nguyện mong tượng đài âm nhạc của Mỹ sớm bình phục.

Huyền thoại âm nhạc Aretha Franklin.

Tình trạng sức khỏe của Aretha Franklin chuyển biến xấu từ ngày 12/8. Hồi tháng ba, theo yêu cầu của bác sĩ, bà phải hủy hai đêm nhạc và nghỉ ngơi trong ít nhất hai tháng. Năm 2017, bà lên kế hoạch cho tour diễn cuối cùng trong sự nghiệp, sau khi ra mắt album A Brand New Me vào tháng 11. Show diễn gần đây nhất bà tham gia là đêm nhạc do Quỹ viện trợ bệnh nhân AIDS của danh ca Elton John tổ chức tháng 11/2017 ở New York.

Aretha Franklin sinh năm 1942, là ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ. Thập niên 1960, bà được xưng tụng là "nữ hoàng nhạc soul" với các bản hit như Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Spanish Harlem... Bà được đề cử 44 giải Grammy và chiến thắng 18 giải, là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất thế giới với hơn 75 triệu đĩa. Năm 1987, bà là nữ nghệ sĩ đầu tiên có tên trong Đại lộ Danh vọng Rock and Roll. Theo tạp chí Rolling Stone, bà là một trong 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời.

Aretha Franklin hát 'A natural woman' năm 2015 Aretha Franklin hát 'A natural woman' năm 2015.

