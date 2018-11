NSƯT Tố Nga hát tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

MV phát hành ngày 4/10, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Tố Nga từng biểu diễn bài hát nhiều lần trên các sân khấu lớn nhỏ. Video có một số cảnh được Tố Nga thực hiện tại nhà riêng Đại tướng và nhiều tư liệu hình ảnh về đám tang. "Mỗi năm, tôi đều về thăm mộ Đại tướng ở Quảng Bình. Mỗi lần hát ca khúc Sống mãi với thu vàng, tôi đều nghẹn ngào, xúc động", nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Tố Nga hát tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyễn Giáp MV "Sống mãi với thu vàng".

Tác giả Nguyễn Anh Trí kể anh sáng tác Sống mãi với thu vàng từ năm 2013. Lúc đó, anh nghe tin Đại tướng ra đi khi đang đi công tác ở xa. Khi trở về, anh lập tức đến nhà ông. Nhìn dòng người viếng Đại tướng, anh xúc động, viết bài thơ Sống mãi với thu vàng. Tác phẩm có đoạn:

"Trong tiết thu nghe nhè nhẹ bước chân

Của dòng người đi trên đường Hoàng Diệu

Nối nhau, nối nhau

Thành muôn, thành triệu

Bao tiếc thương rực nén hương nồng..."

Bài thơ sau đó được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nguyễn Anh Trí phổ nhạc tác phẩm dựa trên chất liệu dân ca Lệ Thuỷ (Quảng Bình) - quê hương Đại tướng. Bài hát được tác giả gửi gắm cho NSƯT Tố Nga.

ca khúc Đại tướng ơi! Non sông nhớ Người MV "Đại tướng ơi! Non sông nhớ Người".

Trong dịp này, ca sĩ Vũ Minh Vương (nhóm Dòng thời gian) cũng ra mắt MV Đại tướng ơi! Non sông nhớ người, do Bùi Võ sáng tác. Bùi Võ là tác giả nghiệp dư. Anh viết ca khúc năm 2003, khi đang là bộ đội. Sau đó, anh tự bỏ tiền thu âm, phối khí ca khúc và tìm người thể hiện. Sau đó, ca sĩ Minh Vương tình cờ biết bài hát, anh nhận lời thu âm mà không cần cát-xê. MV Đại tướng ơi! Non sông nhớ người tái hiện chuyến viếng thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp của một anh lính trẻ.

Hà Thu