‘November Rain’ - cơn mưa bất tận của tháng 11

Theo Forbes, November Rain chạm mốc một tỷ lượt xem hôm 14/7. Ngoài ra, Sweet Child O' Mine của nhóm cũng đạt 695 triệu lượt xem và là MV của thập niên 1980 có lượt truy cập cao nhất trên Youtube.

'November Rain' của Guns N' Roses đạt một tỷ lượt xem trên Youtube

November Rain nằm trong album phòng thu thứ ba của Guns N' Roses - Use Your Illusion I, ra mắt năm 1992. Ca khúc do Axl Rose sáng tác, mang âm hưởng Rock Ballad, gồm nhiều đoạn hòa âm của dàn nhạc cổ điển. November Rain từng đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard và đứng thứ 149 trong danh sách "200 ca khúc hay nhất thập niên 1990" do tờ Pitchfork bình chọn. Năm 1992, November Rain đoạt giải "Video của năm" tại lễ trao giải MTV.

MV tái hiện đám cưới của Rose và bạn gái lúc đó - Stephanie Seymour. Chi phí thực hiện video lên đến một triệu USD, bao gồm váy cưới của Stephanie, thuê trực thăng, thiết bị quay hiện đại... Các cảnh quay được thực hiện ở Los Angels, New Mexico (Mỹ). November Rain là một trong những video ca nhạc tốn kém nhất mọi thời.

Nhóm nhạc Guns N' Roses.

Guns N' Roses được thành lập năm 1985 ở Mỹ, gồm năm thành viên: guitar điện Slash, đàn đệm Izzy Stradlun, guitar bass Duff McKagan, tay trống Steven Adler và ca sĩ chính Axl Rose. Nhóm từng phát hành sáu album và bán được hơn 100 triệu đĩa trên khắp thế giới.

