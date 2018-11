Noo Phước Thịnh bị đòi bồi thường 850 triệu đồng vì vi phạm bản quyền

Fan vây kín Noo Phước Thịnh, Bảo Anh trong sự kiện

Tòa án Nhân dân TP HCM mới đây thụ lý đơn kiện của nhạc sĩ Zack Hemsey. Nhạc sĩ cho biết tháng 10/2017, anh phát hiện ca sĩ Noo Phước Thịnh chia sẻ trực tuyến MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi. Trong phân cảnh từ phút 6:05 đến 7:30 có sử dụng nhạc nền lấy từ tác phẩm The Way - đang được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan của anh. MV này nhanh chóng đạt mức 30 triệu lượt xem trên YouTube. Hiện bản sao MV vẫn được lưu trữ, chia sẻ và có thể truy cập từ nhiều địa chỉ trên internet.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Zack Hemsey yêu cầu Noo Phước Thịnh xóa MV có sử dụng ca khúc The Way khỏi tất cả phương tiện lưu trữ. Anh đòi bồi thường 500 triệu đồng thiệt hại vật chất, 50 triệu đồng thiệt hại tinh thần và 300 triệu đồng chi phí thuê luật sư. Nhạc sĩ người Mỹ cũng yêu cầu ca sĩ xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông. Đại diện Noo Phước Thịnh cho biết đã nhận thông tin về đơn kiện của Zack Hemsey và giao vụ việc cho luật sư xử lý.

Cuối tháng 11 năm ngoái, MV của Noo Phước Thịnh bất ngờ bị xoá khỏi YouTube sau ba tuần ra mắt. Khi đó, nam ca sĩ cho biết êkíp đã vô tình sử dụng một đoạn nhạc không rõ nguồn gốc. Phía anh đã chỉnh sửa, cắt đoạn nhạc vi phạm bản quyền, ra mắt lại MV mới.

Trích đoạn MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" * Trích đoạn MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi"

Chạm khẽ tim anh một chút thôi là bản Ballad do Tăng Nhật Tuệ sáng tác. Trong MV, Noo Phước Thịnh vào vai một chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo. Dù bạn gái thay lòng đổi dạ, anh vẫn nhất mực bảo vệ cô. MV có cảnh quay cháy nổ, tai nạn xe hơi được đầu tư kinh phí lớn (đoạn có dùng nhạc nền bị tố cáo vi phạm bản quyền).

Nhà sản xuất âm nhạc Zack Hemsey.

Zack Hemsey sinh năm 1983, là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ, hoạt động từ năm 2006. Nhiều đoạn nhạc của anh được sử dụng trong các tác phẩm như phim điện ảnh Inception, The Town, Lincoln, 2 Guns, phim truyền hình Game of Thrones mùa hai. Anh từng phát hành các album Empty Room (2010), The Way (2011), RONIN (2013), NOMAD (2016), GOLIATH (2018). Ca khúc The Way của anh nằm trong album cùng tên, ra đời tháng 10/2011. Sau bảy năm, bản nhạc đạt 28,6 triệu lượt xem trên Youtube.

