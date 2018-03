Nicole Scherzinger nhiều năm loay hoay tìm chỗ đứng trong làng nhạc

Phụ kiện xa xỉ của Nicole Scherzinger và Lewis Hamilton / Nicole Scherzinger thiết kế váy áo quyến rũ

Nicole Scherzinger dường như có đầy đủ bàn đạp để phát triển sự nghiệp khi góp mặt trong nhóm nhạc The Pussycat Dolls nổi tiếng, có vai diễn ở các bộ phim lớn. Thế nhưng, cô không thể trở thành tên tuổi như Beyonce, ngược lại dần biến mất khỏi làng nhạc.

Nicole Scherzinger có nhan sắc, giọng hát nhưng không thể phát triển sự nghiệp solo.

Nếu như Beyonce thành sao sau khi Destiny's Child tan rã, Diana Ross được xem là huyền thoại với chọn lựa tách nhóm Supremes thì sự nghiệp solo của Nicole Scherzinger không có thành công nào đáng kể từ khi thử hát riêng, độc lập với nhóm The Pussycat Dolls. Năm 2006, cô cộng tác với Diddy để ra mắt ca khúc Come to Me và tung thêm bốn ca khúc đơn như Whatever U Like, Baby Love... nhưng tất cả đều không thể vào các bảng xếp hạng âm nhạc. Kết quả, album đầu tay của cô - Her Name is Nicole - dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2007, đã bị lùi lịch vô thời hạn.

Nicole Scherzinger sau đó quyết định dành thời gian thực hiện album thứ hai cùng The Pussycat Dolls mang tên Doll Domination (2008). Năm 2010, The Pussycat Dolls tan rã.

* Nicole Scherzinger và Diddy - "Come to Me"

Nicole Scherzinger & Diddy - 'Come to Me'

Năm 2011, Nicole một lần nữa sản xuất album Killer Love với tư cách solo và phát hành tại Anh. Cô bán được 140.000 bản và vào bảng xếp hạng album bán chạy nhất ở Anh. Tuy vậy, tên tuổi của cô vẫn không để lại tiếng vang tại Mỹ. Hãng thu âm RCA kết thúc hợp đồng với Nicole năm 2015, sau khi album riêng thứ hai - Big Fat Lie - không có doanh thu cao. Theo The Washington Post, Nicole Scherzinger thất bại bởi không có được sự ủng hộ từ hãng thu âm, đồng thời là nạn nhân của sản phẩm âm nhạc bị phát tán trước ngày phát hành.

Khi không thể đẩy sự nghiệp ca hát tiến xa, Nicole Scherzinger thử vận may ở các chương trình truyền hình thực tế và phim ảnh. Năm 2010, cô chiến thắng cuộc thi Dancing with the Stars mùa thứ 10. Năm sau đó, Nicole ký hợp đồng làm huấn luyện viên của chương trình The X-Factor. Năm 2015, Nicole Scherzinger chiến thắng mùa đầu tiên của chương trình I Can Do That, nơi những ngôi sao cạnh tranh nhau bằng tài năng.

* The Pussycat Dolls & Snoop Dogg - "Buttons"

The Pussycat Dolls & Snoop Dogg - "Buttons"

Năm 2012, cô đóng một vai nhỏ trong bom tấn Men in Black III và tiếp tục tham gia phim ca nhạc Cats ba năm sau đó. Với vai diễn trong Cats, Nicole Scherzinger được đề cử Olivier Award ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc". Một trong những vai diễn lớn nhất của ca sĩ 39 tuổi là Penny Rivera trong phim làm lại từ tác phẩm kinh điển Dirty Dancing từ năm 1987. Tuy vậy, phim không được các nhà phê bình chào đón và điều này đẩy cơ hội diễn xuất của Nicole vào ngõ cụt.

Nicole Scherzinger gặp trắc trở trong chuyện tình cảm với tay đua Lewis Hamilton trong khoảng thời gian sự nghiệp lận đận (hẹn hò từ năm 2007 tới 2015). Trong tám năm bên nhau, họ nhiều lần chia tay và tái hợp. Năm 2015, Nicole nói trên Us Weekly về quyết định chấm dứt tình yêu: "Trước đây tôi luôn quá tập trung vào công việc và khó có thời gian dành cho các mối quan hệ. Người ta càng già mới lại cần tìm sự cân bằng trong cuộc sống". Nicole Scherzinger hiện hẹn hò vận động viên quần vợt Grigor Dimitrov.

Nicole Scherzinger từng tám năm yêu Lewis Hamilton.

Sức khỏe cũng là một vấn đề làm chậm lại sự nghiệp của Nicole. Cô chia sẻ trên Cosmopolitan năm 2014 về chứng rối loạn ăn uống (ăn vô độ, lúc nào cũng lo lắng về cân nặng của mình) suốt tám năm, từ lúc còn là thành viên của nhóm The Pussycat Dolls. Chứng bệnh khiến ca sĩ luôn cảm thấy cô đơn, xấu hổ, mâu thuẫn nội tại. "Tôi ở trong một nhóm nhạc nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế", cô nói.

Sức khỏe tâm thần không ổn định của cô cũng là một phần nguyên nhân khiến nhóm The Pussycat Dolls tan rã. Thời gian gần đây, Nicole thường xuyên tập Pilates, khiêu vũ, đi bộ... để duy trì sức khỏe và hạn chế chứng rối loạn. Cô chia sẻ các bài tập của mình lên trang cá nhân.

Nicole Scherzinger không còn nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp rực rỡ như khi ở nhóm The Pussycat Dolls nhưng người hâm mộ vẫn mong cô trở lại với âm nhạc. Người ta kỳ vọng Nicole có thể tìm thấy ánh hào quang như Britney Spears làm được sau những biến cố của cuộc sống.

Minh Anh