Nicole Scherzinger đến Việt Nam biểu diễn

Ban tổ chức chương trình tiết lộ Nicole Scherzinger góp mặt trong đêm nhạc có sự tham gia của Luis Fonsi - ca sĩ Despacito. Cả hai sẽ trình diễn những bản hit gắn liền tên tuổi.

Chương trình sẽ diễn ra ngày 6 và 7/7 tại Đà Nẵng. Việt Tú đạo diễn phần hình ảnh, sân khấu. Hoàng Touliver làm giám đốc âm nhạc. Ngoài hai nghệ sĩ quốc tế, festival cỏn có các ca sĩ: Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Bích Phương, Vũ Cát Tường, Isaac, Soobin Hoàng Sơn, Min, SlimV, Nimbia, Da LAB, Đen Vâu, Ngọt Band...

Nicole Scherzinger là cựu thủ lĩnh nhóm nhạc The Pussycat Dolls. Cô tách ra solo trước khi nhóm tan rã vào năm 2010. Năm 2011, Nicole sản xuất album Killer love, phát hành tại Anh. Cô bán được 140.000 bản và vào bảng xếp hạng album bán chạy nhất ở Anh. Tuy vậy, tên tuổi của cô vẫn không để lại tiếng vang tại Mỹ. Hãng thu âm RCA kết thúc hợp đồng với Nicole năm 2015, sau khi album riêng thứ hai - Big Fat Lie - không có doanh thu cao.

Khi không thể đẩy sự nghiệp ca hát tiến xa, Nicole Scherzinger tham gia chương trình truyền hình thực tế và phim ảnh. Năm 2010, cô chiến thắng cuộc thi Dancing with the Stars mùa thứ 10. Năm 2011, Nicole làm huấn luyện viên The X-factor Anh. Năm 2015, cô chiến thắng mùa đầu tiên của chương trình I can do that. Cô đóng phim Men in Black III, Cats, Dirty dancing. Nicole Scherzinger từng hẹn hò với tay đua F1 - Lewis Hamilton - trong tám năm.

